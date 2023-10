Agustín Fernández frustrado por su participación en 'LEBEH'; así fue su debut

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Televisa decidió elevar sus niveles de audiencia con una nueva temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, donde 26 celebridades aceptaron el reto de poner a prueba sus habilidades dancísticas y Agustín Fernández fue uno de ellos, aunque ahora que comenzó con ensayos tiene sentimientos encontrados por las dificultades que ha presentado.

Y es que, a pesar de que el argentino tiene experiencia en la televisión con proyectos como Guerreros, la realidad es que nunca había bailado y ahora se da cuenta que es más complicado de lo que imaginaba, por lo que no tiene certeza de su futuro en el proyecto: "Ya me estoy frustrando, soy muy malo bailando, no coordino los brazos con los pies y no sé qué va a pasar", dijo ante las cámaras de Eden Dorantes.

Agustín está compitiendo de la mano de Isabel Madow, quien ya había participado en Bailando por la boda de mis sueños, donde fue eliminada en la cuarta gala, pero ahora busca coronarse y por ello esperan que el público los apoye, pues son quienes tendrán la última decisión acerca de quién se queda y quién se va.

Creo que vamos a estar todos los viernes sentenciados, así que a esperar un milagro o que la gente nos vote", dijo Fernández.

Esta mañana, esta pareja engalanó la pista del programa Hoy al hacer su debut a ritmo de Calle 13; sin embargo, su falta de coordinación, fuerza y pasos mal ejecutados los llevó hasta el fondo de la lista de calificaciones, así que existe una gran probabilidad de que sean sentenciados y que su permanencia corra peligro.

Lo mío es una vergüenza, pero le estoy metiendo mucha actitud, el doble que los demás", aseveró el también modelo.

Para levantarle el ánimo, la producción del matutino le mostró a Agustín un video de su amigo Nicola Porcella, quien reconoció que sabe que no es el mejor bailarín, pero que confía en que dará su máximo esfuerzo y lo estará apoyando desde su trinchera. Además, le recomendó hacer uso de su galanura para conquistar a todas las del foro para disimular que tiene dos pies izquierdos al bailar.

¿Dónde ver 'Las Estrellas Bailan en Hoy'?

La nueva temporada del concurso de baile se transmite de lunes a viernes en el programa Hoy, alrededor de las 11:00 de la mañana comienza la competencia, donde los concursantes son evaluados por Latin Lover, Andrea Legarreta y Emma Pulido, aunque en la semana de estreno Roberto Mitsuko se sumó para aconsejar a las parejas.

Fuente: Tribuna