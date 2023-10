Comparta este artículo

Ciudad de México.- Las temporadas de primavera-verano 2023 no han decepcionado a los amantes del anime, quienes han podido disfrutar de grandes series como es el caso de One Piece, Bleach: Thousand-Year Blood War , Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Zom 100, Boku no hero academia, entre muchos otros y, para fortuna de muchos, el año aún no termina, por lo que se viene una nueva temporada con varias series de gran calibre. Si quieres saber cuáles son, entonces no dejes de leer.

Spy x Family

La curiosa familia de 'Forger' estará de regreso para el próximo 7 de octubre y cubrirá el arco del crucero, donde los fanáticos podrán conocer más información sobre la agencia en la que 'Yor' trabaja.

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!

Este 4 de octubre regresa Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute!, continuará justo después de los últimos acontecimientos y mostrará las investigaciones de 'Cid Kagenou' y 'Shadow Garden' en la Ciudad de sin ley.

Dr. Stone: New World Par 2

El protagonista más inteligente del anime estará de regreso para el 12 de octubre y cubrirá el arco en el que la tripulación de 'Senkuu Ishigami' entran al mar, donde buscarán nuevos horizontes.

Tokyo Revengers: Tejiku-Hen

'Takemicchi Hanagaki' estará de regreso para este 4 octubre, esto pese a su polémico y final y el desinterés que, presuntamente, algunos fans de la franquicia ya mostraron por la versión animada del manga.

Death Mount Play Part 2

Pese a que su primera temporada se estrenó en la temporada de primavera, el anime protagonizado por el Dios de la muerte ('Shinigami') regresará para el 10 de octubre. Este es un anime excelente si te gusta la trama de mafias combinadas con el mundo sobrenatural y los temas de la reencarnación.

Mahoutsukai no Yome Season 2 Part 2

Este anime fue uno de los preferidos del año 2017, puesto la premisa de romance resultaba bastante original; afortunadamente para sus fans, estará de regreso para el próximo 5 de octubre del 2023.

Nanatsu no Taizai: Mokushiroku no Yonkishi

Si bien, Nanatsu no Taizai contó con un arrollador éxito en sus primeras temporadas, el entusiasmo de los fans fue disminuyendo conforme se acercaba a su final. Caso contrario de la saga de Mokushiroku no Yokishi, la cual promete ser mucho más entretenida con 'Percival' como protagonista, el cual se ganó el corazón de los lectores del manga desde el capítulo 1. La versión animada de esta nueva aventura llegará para el 8 de octubre.

Fuentes: Tribuna