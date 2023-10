Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de semanas estalló la noticia de que los hijos de Jenni Rivera: Jacqie, Mike, Jenicka y Johnny, emprendieron una demanda en contra de su abuelo, Pedro Rivera, por "explotación indebida" de las grabaciones de su difunta madre, así como también se le acusa de utilizar la imagen de la famosa para obtener ingresos económicos. Esto se suma una polémica más que embarga a la familia de la Diva de la Banda.

Como algunos sabrán, la empresa dirigida por Jacqie Rivera, Jenni Rivera Estate, encargada de presentar el legado musical de la denominada 'mariposa de barrio', levantó una demanda en contra de Cintas Acuario, compañía que pertenece al padre de la cantante de Basta ya, hecho que ocurrió el miércoles, 20 de septiembre, según información obtenida por un reporte del reconocido medio musical Billboard.

Cabe señalar que ésta no es la primera batalla legal en la que se sumergen los parientes de Jenni Rivera, entorno a la fortuna y los derechos de su imagen y de sus canciones, tan solo hay que recordar que hace unos años, los hijos de la cantante sometieron a una auditoria las empresas de su madre, puesto tenían la sospecha de que sus tíos habían estado extrayendo grandes cantidades de dinero de la fortuna de la cantante de La gran señora.

Hijos de Jenni Rivera emprenden demanda en contra de su abuelo, Pedro Rivera

Créditos: Interent

Es bajo este contexto que las cámaras y micrófonos de De Primera Mano acudieron a entrevistar a Marisela, quien es mejor conocida como 'La Dama de Hierro' y también fue una de las amigas más cercanas de Jenni Rivera en vida. La celebridad fue cuestionada sobre lo que piensa acerca de la nueva batalla legal que se estaban librando en el ceno de la familia Rivera, a lo que ella pidió que dejaran "descansar en paz" a su familia.

"Es que yo desde un principio he pensado que si Jenni ya se nos fue, ya déjenla descansar en paz. Déjenla en paz, caray. No entiendo."

Marisela continuó la entrevista arremetiendo en contra de sus hijos y de sus familiares, recordándoles que si la intérprete llegó a ser la gran figura del regional mexicano que es, es porque trabajó muy duro para poder hacerse de un renombre en el exigente mundo de la música: "Ella hizo su nombre. Trabajó duro para ser quien es, quien todavía es para nosotros. No veo por qué se están agarrando".

La expareja de Marco Antonio Solis declaró que no es consciente de la causa del pleito entre la familia de Jenni Rivera, pero sí les advirtió que es momento de que todos se pongan a trabajar en sus proyectos de manera independiente para que, de esta manera, puedan dejar que la exjueza de La Voz pueda descansar tranquilamente: "No sé exactamente qué es lo que está pasando, pero que hagan ellos lo suyo. No puedo decirte mucho porque no sé muy qué es lo que está pasando, pero Jenni es Jenni y ya déjenla descansar en paz", sentenció la famosa.

Fuentes: Tribuna