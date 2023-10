Carlos Trejo lanza fuerte advertencia contra Julio Camejo: "Se le fue el hocico"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El regreso a TV Azteca de La Isla Desafío en Turquía reunió a un selecto grupo de celebridades, quienes decidieron sumarse a desconocidos para vivir la aventura de vivir bajo condiciones sumamente adversas y enfrentar intensas pruebas, siendo Carlos Trejo uno de ellos y aunque tiene algunas semanas que fue eliminado del show sigue dando de qué hablar.

El 'Cazafantasmas' fue el participante más grande de la competencia y justo aceptó unirse con la intensión de demostrar que no hay un límite de edad, pero su fuerte personalidad lo llevó a tener fuertes roces con su equipo y a Julio Camejo no lo quiere ver ni en pintura, pues considera que rebaso la línea del respeto y le lanza una fuerte advertencia.

Recordemos que tras una fuerte derrota, el actor y el experto en lo paranormal se hicieron de palabras en el campamento, hasta que Trejo no pudo más y lo retó a los golpes, aunque se contuvieron debido a las cláusulas de su contrato y que sabían que no era el lugar correcto, pero espera que se eliminado para ponerlo en su lugar.

Fue entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, donde el autor de Cañitas mostró su molestia luego de que Camejo insinuara a nivel nacional que le gustaba Julieta Grajales, sin pensar que es un hombre casado y que eso podría traerle repercusiones: "Me prendió porque creo que al tipo se le fue el hocico por andar mintiendo y estuve a punto de reventarle la m…dre ahí", contó.



Carlos confiesa que afortunadamente no tuvo problemas por la imprudencia de su excompañero, pues Julieta pertenece a la comunidad LGBT+ y su esposa no se molestó, además de que confía plenamente en lo que han forjado: "A mi esposa le dio risa y me dijo Es más fácil que se finge en mí que en ti c…brón".

El famoso cree que Camejo está acostumbrado a hablar sin que le digan nada, pero asegura que con él se topó con pared y no tuvo reparo al decir: "El tipo tiene que salir y tarde o temprano lo voy a buscar", dijo de alguna manera amenazado y fue claro al mencionar que no le interesa conciliar al menos de que le ofrezca disculpas públicas.

Finalmente, Carlos Trejo destacó que estaría dispuesto a regresar a La Isla si lo llevan junto a su archienemigo Alfredo Adame, pues cree que sería un show épico que el público ha estado esperando, pero de sus excompañeros del equipo de los Rebeldes no quiere saber nada, pues no le pareció la forma en que se conducen.

