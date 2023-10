Christian Nodal: Este sería el nombre del bebé de cantante; conoce su poderoso significado

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Christian Nodal logró enternecer al mundo el pasado 14 de septiembre, cuando mostró, lo que se podría considerar, como la primera fotografía de su bebé, en la que aparecen tanto la mano de Cazzu, como la de el propio intérprete de Dime como quieres y la de su pequeño primogénito, de quien aún se desconoce el sexo, pero existen fuertes rumores que indican que podría ser una niña.

Aunque tanto la estrella del regional mexicano como Cazzu han procurado ser lo más discretos posibles entorno a publicar fotografías de su retoño, la noche del pasado martes, 3 de octubre, la periodista Jacqueline Martínez, de Chamonic, publicó un par de retratos en las que se pueden apreciar a los futuros padres derrochando de felicidad, mientras los tres cargaban juntos a su pequeño bebé, quien aparece completamente cubierto por una cobija.

En la imagen se puede apreciar que tanto Julieta (nombre real de Cazzu) como Nodal están sonrientes, mientras que en la segunda se les ve besar lo que se cree es la cabecita de su bebé. Asimismo, al costado, se encuentra el doctor que ayudó a Cazzu al momento del parto, de quien aún se desconoce su nombre, pero se intuye que puede ser algo relacionado con la palabra sol, esto gracias a que en la primera publicación de la cantante de Brinca se aprecia un emoji del astro.

Asimismo, la periodista Jacqueline Martínez mencionó en su publicación que el nombre del bebé podría ser Ínti, nombre del dios del sol de la mitología inca, esto tendría sentido puesto va de la mano con el emoji que Cazzu publicó, así como también se sabe que el propio Christian Nodal lleva una cadena con esa palabra desde que nació su bebé, aunque esta información aún no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial.

Christian Nodal y Cazzu presume primeras fotos con su bebé

Créditos: Instagram @

chamonic3

Historia de amor de Christian Nodal y Cazzu

La realidad es que se sabe poco de cómo se formó el romance entre el intérprete de 24 y la rapero de 29 años, pero la canción de Cazzualidades, así como la entrevista de Cazzu para el podcast Exa ayudan a brindar un panorama de cómo fue el inicio de su relación. De acuerdo con el tema, el amor entre ellos surgió de manera inesperada: "Dime si te ha pasado que así tan de repente alguien se mete en tu mente y ya no quiere salir", indica el tema.

Mientras que la propia Cazzu reveló que todo ocurrió de manera sorpresiva, puesto ella solo había ido a ver un show de Nodal, dado a que le gusta su música y él la invitó a subir al escenario para cantar juntos, pero desde entonces ya no se separaron: "Fue sorpresa, no lo tenía planeado, solo fui a ver el show y, bueno, surgió de repente cantar juntos y, en verdad, cantamos mi canción favorita. Me gusta mucho su música", señaló la famosa.

Fuentes: Tribuna