De Televisa a EU: Querida actriz denuncia discriminación de género en sueldos de Hollywood

Hollywood, Estados Unidos.- En medio de la huelga de actores en Hollywood, la querida actriz Adriana Barraza, quien alguna vez fue una estrella de Televisa, brindó una entrevista exclusiva para De Primera Mano, donde habló sobre la desigualdad en salarios que hay en la ciudad de las estrellas, argumentando que existe una clara división entre las actrices nacidas en Estados Unidos y quienes son extranjeras, así como también de externó que existe una clara discriminación de género en el país que produce películas como Barbie o Capitana Marvel.

Adriana Barraza, actriz originaria de Toluca, Estado de México, y a diferencia de muchos otros actores, la famosa descubrió su vocación por la actuación hasta que ya estaba estudiando la universidad en la Facultad de Química, lo que la llevó a cambiar su carrera y dedicarse de lleno a las artes. La famosa llegó a aparecer en diversas telenovelas de Televisa como es el caso de Imperio de cristal, Alguna vez tendremos alas, Vivo por Elena, Locura de amor y Clase 406.

Adriana Barraza destapa discriminación de género en Estados Unidos

De manera paralela, Barraza comenzó a aparecer películas mexicanas, siendo las más importantes, Amores Perros y Babel, película que le valió la nominación a mejor actriz de reparto en los premios Oscar, esto le dio un gran impulso en su carrera, puesto comenzó a conseguir mejores oportunidades no solo en México, sino también en Estados Unidos, país en el que ha participado en diversas producciones como The Strain, Arrástrame el infierno, Night Has Sittled, Wild Horses, Broken Doll, entre muchos otros.

Toda esta experiencia le brindó a Barraza una perspectiva sobre la clara división en los sueldos que hay en Hollywood, puesto según declaraciones de la actriz, en Estados Unidos, un actor gana más que una actriz, pero una histrionista estadounidenses va a ganar más que una latinoamericana o de ascendencia afroamericana, hecho que se ha repetido por varios años y no parece estar cerca de cambiar.

"Las mujeres actrices en Estados Unidos ganan menos que los hombres. Las mujeres latinas cobramos menos (que las estadounidenses). Siempre llevamos esa escala", declaró la famosa.

La famosa declaró que, ella considera que este tipo de injusticias no son exclusivas de Estados Unidos y declaró que esto también se repite en México y en otros países. Por otro lado, Barraza dejó entrever que ésto no disminuye su compromiso al aceptar un papel, en especial si se encuentra en un país extranjero, porque esto significa dejar en alto el nombre de su país de origen: "Todos los que estamos en otros países tratando de hacer un trabajo lo más digno posible, tratando de dejar nuestro país en alto es un compromiso porque cada vez que, en lo particular, cada vez que pedía un trabajo en el extranjero, viene una obligada a hacerlo todavía mejor."

Adriana Barraza cuenta con una gran trayectoria artística, lo que la ha llevado a ganar premios de la talla de About.com, Gotham, San Francisco Film Critics Circle, de la Asociación de Críticos de Cine de San Diego, Asociación de Críticos de Cine de Dallas-Fort Worth, Premios Alma, Premios Imagen y Premios Diosas de Plata; mientras que también cuenta con nominaciones a los Globo de Oro y al mencionado galardón de La Academia.

