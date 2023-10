Filtran embarazo de Kate del Castillo en VIDEO; Eric del Castillo, en contra de su noviazgo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunas horas el nombre de Kate del Castillo se posicionó en las tendencias de redes sociales y medios de comunicación debido a que se comenzó a especular que podría estar embarazada. Como se sabe, la exestrella de Televisa no ha tenido un solo hijo a sus 50 años, pero sí ha estado casada en dos ocasiones, primero con el comentarista deportivo Luis García y años más tarde con el actor Aarón Díaz.

Los rumores del supuesto embarazo comenzaron porque la protagonista de La Reina del Sur publicó un video mediante su cuenta de Instagram para promocionar su tequila y al aparecer sentada y su vientre aparece demasiado abultado. La también intérprete de películas y teatro posó sentada en un banco llevando jeans y una playera ajustada de color azul, mientras sostiene en sus manos un vaso y se sirve licor.

Las opiniones quedaron divididas luego de que se volviera viral el video de Kate, pues algunos de los internautas manifiestan que solo está inflamada o que no le favoreció el ángulo de la cámara al momento de grabar el comercial, mientras que otros creen en la posibilidad de que la actriz espere a su primer hijo. Sin embargo, es importante resaltar que la hermana de Verónica del Castillo siempre ha manifestado que no desea ser madre.

Por otro lado, el padre de la actriz, don Eric del Castillo dijo que no está de acuerdo con que su hija menor viva en unión libre con su novio Edgar Bahena. En un encuentro con diversos reporteros, el primer actor de Televisa señaló que él no cree en los "arrimonios", haciendo referencia a la unión libre, y mencionó que él prefiere los matrimonios de antes: "Yo estoy en contra de los arrimonios, pero pues ya son otros tiempos, Ya no son los tiempos de 'denantes' (antes)".

Acto seguido, el artista de 89 años sorprendió al declarar que ya no presiona a sus herederas para que se casen: "A las dos (de mis hijas), y si me hacen caso o no me hacen caso pues cada quién su vida, tengo familiares que tampoco se casaron nunca, y pues así es la vida ¿no?", dijo resignado. No obstante, al escuchar que a Kate le parecería “ridículo” volverse a casar en estos momentos, el histrión fue contundente y replicó:

Yo creo en el matrimonio y no creo en los divorcios, aunque soy un hombre divorciado (de Roxana Billini Santamaría, primera esposa)".

Antes de finalizar la entrevista, el histrión de novelas como Abismo de Pasión y Mi Secreto declaró ante las cámaras que está contento con la relación que tiene su hija con Edgar, asegurando que le da mucho gusto ver a la actriz tan feliz: "Estamos muy contentos con él, se conocieron, él es director de fotografía, se conocieron en La Reina del Sur y parece que está mi hija muy feliz, muy contenta y eso me da mucho gusto".

