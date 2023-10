Geraldine Bazán NIEGA a Giovanni Medina ante la prensa tras rumores de romance: "Es mi amigo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días Geraldine Bazán y Giovanni Medina acapararon la atención de la prensa debido a que se rumoró que estaban iniciando una relación sentimental luego de sus polémicas separaciones. Tras ser captados vacacionando con sus respectivos hijos, ahora los famosos aparecieron ante diversos medios y enfrentaron los cuestionamientos con respecto a los rumores de un romance entre ambos.

Como se sabe, en días pasados surgieron fotografías donde se aprecia al hijo de Medina, Emmanuel, fruto de su relación con Ninel Conde, junto a Alexa Miranda, hija de 'Gera' y Gabriel Soto, en un parque de diversiones de Disney, donde ambas familias pasaron varios días de vacaciones. Ante este escenario, fue la exactriz de TV Azteca la primera en encontrarse con los reporteros a su regreso del viaje y así respondió ante los cuestionamientos de su vida sentimental.

De forma contundente, Bazán negó que exista algo más que una amistad con el ahora político: "No hagan rollos donde no hay, somos amigos desde hace muchos años", dijo incómoda. Sin embargo, cuando un reportero mencionó que los amigos no se besan en la boca, la actriz mexicana inmediatamente replicó: "Ese es el problema, que ustedes siempre le ponen fuegos artificiales donde no hay y hacen chisme donde no hay".

Aunque Geraldine manifestó que era mentira que tuviera un romance con Giovanni, las preguntas sobre su supuesto vínculo sentimental continuaban, por lo que ella decidió dejar en claro que solo es una amiga del exmarido de Ninel Conde: "Ustedes saben que no me gusta dar más rollo donde no hay, no les voy a contestar, ahora sí que oídos sordos a palabras necias, o sea, no hay por qué hacer rollo donde no lo hay".

La villana de Corona de lágrimas 2 aseguró que se ha vuelto muy cercana al mexicano porque comenzaron a salir como familia con sus hijos: "Todos buena onda, nuestros hijos se llevan súper bien, digamos que hemos hecho como un buen team (equipo) de papás solteros y yo creo que ya mis hijas se aburren mucho de estar conmigo sola, y al final hacer planes entre los niños y ya, es un gran amigo la verdad, y no es de ahorita", dijo antes de irse del lugar.

Por su parte, Medina también negó tener un amorío con la actriz, destacando que en este momento lo más importante es su labor como padre de Emmanuel, quien tiene años distanciado de su madre: "No, no voy a opinar nada de mi vida personal, de ningún tema... Mira, yo creo que compañero de vida, aquí está mi compañero para siempre, es todo lo que tengo que decir... y la prioridad es mi hijo y mi trabajo", expresó al respecto.

