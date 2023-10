Lima, Perú.- Para nadie es un secreto que desde que Shakira lanzó la canción del regional mexicano, El Jefe, comenzaron a surgir diversos testimonios que indican que la colombiana en realidad no sería una buena patrona, pero según palabras del paparazzi Jordi Martín, esto habría sido un plan maquinado por Gerard Piqué. Aunque esto no es todo, ya que, el suegro de la famosa también buscaría meter a la cárcel a la cantante de Monotonía por el tema de la evasión de impuestos.

Como todos sabrán, alrededor del año 2010, comenzaron los rumores de que el jugador del Barcelona y la intérprete de Ojos así habrían comenzado un romance, el cual no tardó en ser confirmado. Con el pasar de los años, la pareja se volvió una de las más estables en la industria del espectáculo, al tiempo en el que concibieron a sus dos hijos, Sasha y Milan, pero terminaron por separarse abruptamente en algún momento del 2022, lo que causó gran revuelo en la industria del espectáculo.

Todo parece indicar que las cosas están lejos de terminar, a 1 año de que esta pelea mediática comenzara. En medio de su gran regreso a la industria de la música, Shakira lanzó su colaboración con Fuerza Regida, donde se menciona el nombre de Lili Melgar, quien habría sido despedida por Piqué tras enterarse del romance del atleta con Clara Chía; también se hace mención de su suegro, hecho que se muestra en la estrofa que reza: "Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultara".

Esta situación habría molestado a sobremanera al exfutbolista y a Joan Piqué, quienes presuntamente habrían tramado un plan para destruir la imagen de Shakira, esto fue revelado por el paparazzi Jordi Martin para el medio pruano Amor y Fuego, donde explicó que le parecía bastante curioso que las personas que hablan mal de la jefatura de Shakira vinieran todas de Telecinco, empresa en la que se transmitía Kings League.

Continuaría guerra mediática de Shakira y Piqué; exfutbolista intenta hundir a la colombiana

Para dejar en claro su postura, Martín destapó que, la primera persona que habló mal de Shakira fue Cristiana Cárdenas, que anteriormente se encargaba de los videoclips de la intérprete de Te felicito. Esta mujer aseguró que la famosa tendría una claúsula en la que le impedía a sus trabajadores verla a los ojos, lo que le pareció completamente ridículo a Jordi, quien afirmó que las cosas no eran así.

"En España una chica que se llama Cristian Cárdenas ha sido la directora de los videoclips de Shakira, y dice que Shakira por contrato no permitía que los figurantes en los videoclips, en los rodajes, mirasen a la cara a Shakira, yo lo siento mucho Rodrigo, y no es porque sea cercano a Shakira, pero en 13 años que he estado a su lado, lo puedo asegurar, eso es impensable", sentenció Martin.