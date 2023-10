¿Indirecta a Belinda? Christian Nodal dice que Cazzu lo cambió tras mala racha en el amor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El año 2022 fue un parteaguas en la vida de Christian Nodal pues le tuvo que decir adiós al que consideraba entonces el amor de su vida, Belinda, en medio de una polémica ruptura en la que se remarcaba el supuesto 'interés financiero' que habría tenido ella en el sonorense. A más de 1 año de dar por terminada esa relación, ahora el nacido en Caborca confiesa que su pareja Cazzu cambió su vida por completo y lo ayudó a salir de la "nube gris" que tenía encima.

El intérprete que catapultó su carrera en 2016, luego de lanzar su primer sencillo Adiós amor, dio una entrevista para el podcast El verdadero detrás de cámaras de Mario Chávez donde habló de su vida personal y sobre su carrera, admitiendo en primer lugar que sí se le llegó a subir la fama: "Caí en un mundo superficial, más sobre todo cuando me pegué, todo se volvió mucho más difícil. Yo siento que sí (me afectó recibir la popularidad tan joven)".

Nodal, quien hace unas semanas se convirtió en padre junto a la rapera argentina, explicó que se le 'movió el piso' porque era apenas un jovencito cuando alcanzó el éxito: "Yo entendía ya que no podían verme como cualquier otro muchacho de mi edad, cualquier muchacho con 18 años, 19 años, con fama, billete, algo que nunca había tenido en toda su vida, es como un peligro", contó el artista, de acuerdo con información recogida por Agencia México.

Sin embargo, el intérprete de No te contaron mal, aseguró que su momento más difícil en el aspecto anímico se suscitó cuando nada llenaba su vida: "Hace dos años yo entendí, como que dije 'ni siquiera estoy trabajando para mí ya, no estoy trabajando ni para mis sueños, estoy trabajando para los sueños de otro cabr...', yo miraba que todo mundo avanzaba en su vida, y yo estaba estancado, con más billete, con más fama, con más todo, pero vacío, sin vida".

El sonorense explicó que se dio cuenta de sus dificultades cuando estaba "mal en la familia, mal en el negocio, mal en el amor y mal consigo mismo". Al parecer Christian vivió esta etapa mientras estaba al lado de Belinda, con quien rompió su compromiso matrimonial en febrero de 2022. Tras este trago amargo, el cantante conoció a Cazzu, a quien le agradece por haber cambiado su vida: "Mi pareja me ayudó mucho en ese proceso, como que yo traía una nube negra y cuando empecé a salir con ella, era una etapa fea".

Nodal explicó que mientras estaba conociendo a la llamada 'Nena Trampa' ya estaba saliendo de la depresión y aseguró que su compañía fue crucial para su recuperación. Finalmente, el famoso de 24 años manifestó que irse a vivir la madre de su bebé a Argentina ha sido la mejor decisión que pudo tomar para sentirse mucho mejor: "Me fui para Argentina, vivo en un campo donde no se me cruza nadie con quien platicar, están unos vecinos muy allá a lo lejos, pero una vista preciosa que me encanta".

Estoy con Julieta, hacemos de comer juntos, nos sentamos, unos matecitos, y las vistas son preciosas. Puedo ser un rockstar todos los viernes, sábados y domingos, pero ya el lunes estoy viajando y hasta el jueves yo puedo estar en camita y hacer todo lo que yo quiero hacer en mi casita", precisó Christian.

