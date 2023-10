Jorge Losa presume su romance las mieles de su romance con Ferka: "Siempre me cuida"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Casa de los Famosos México se convirtió en reality show más visto del año y en una importante plataforma para los que pasaron por sus filas, quienes lograron forjar grandes amistades, rivalidades y hasta romances como Jorge Losa con Ferka, quienes decidieron darse una oportunidad en el amor más allá de la televisión.

Aunque ya traían historia desde que se conocieron en un concurso de baile, fue ahí donde comenzaron a dejarse fluir, al punto de que la actriz se convirtió en la musa del español que le escribió una canción que hoy se ha convertido en todo un éxito por su pegajoso ritmo y tras ser eliminados del proyecto decidieron formalizar su relación.

El español presumió en una reciente entrevista para Exa que se encuentra gozando de las mieles del amor, pues aunque pocos les auguraban futuro ya llevan un par de meses juntos y todo marcha viento en popa: "Nos llevamos de una forma muy bonita, nos apoyamos y entendemos la relación que tenemos, y lejos de ponernos el pie buscamos que el otro del máximo, nos llevamos muy bien y nos divertimos el uno con el otro", aseveró.

Jorge Losa destacó que Ferka es una mujer muy atenta, por lo que no ha dejado de consentirlo y mostrarle su cariño de todas las formas posibles: "No deja de cuidarme en todos los sentidos, creo que es mutuo y el caso es que los dos estamos buscando lo mejor para el otro", describió y dijo que la famosa siempre lo sorprende con detalles como su comida favorita, series y cosas que sabe que disfruta.

Ferka y Jorge Losa en sus vacaciones por Cancún | Instagram @ferk_q

El 'Albacete' puntualizó que lo que más le gusta de su relación es que se han convertido en un soporte el uno del otro, pues se apoyan en todo como en cuestiones laborales: "En cosas de chamba ella me hace reflexionar sobre que me conviene o me invita a pensar mejor lo que quiero y yo a ella, siento que cuando una persona ve bien por ti se nota".

¿Qué fue de Jorge Losa después de 'LCDLFM'?

Jorge Losa no deja de cosechar éxitos, pues decidió regresar a sus orígenes en la actuación y se encuentra triunfando en una novedosa puesta en escena de terror que lleva por nombre 2:22 Una Historia Paranormal, obra escrita por Danny Robins y dirigida por Gabriel Mata Cervantes que se presenta en el Teatro Xola de la CDMX. Los boletos se encuentran disponibles, a través de la plataforma de Ticketmaster, así como en taquillas con precios desde 550 pesos.

Fuente: Tribuna