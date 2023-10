Juan Gabriel volvió a su planeta: teoría asegura que el 'Divo de Juárez' es extraterrestre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana del 28 de agosto del año 2016, los mexicanos se encontraban expectantes por la transmisión del capítulo final de la bioserie de Juan Gabriel: Hasta que te conocí; sin embargo, lo que nadie se esperaba es que precisamente durante la jornada de aquel día, el 'Divo de Juárez' perdería la vida a causa de un infarto fulminante que le daría mientras estaba en su gira de conciertos MeXXico es Todo, misma que se tenía previsto que concluyera en diciembre.

Esta situación dejó atónitos a todos los fans del cantante de Así fue y Abrázame muy fuerte, ya que se trataba de una escalofriante coincidencia; incluso hubo quienes llegaron a pensar que, lo que en realidad había ocurrido, es que el cantautor había fingido su muerte para que, de esta manera, el final de su bioserie fuera mucho más dramático y exitoso de lo que se tenía previsto; lo cual de cierta manera habría funcionado.

Las dudas sobre la muerte de Alberto Aguilera (nombre real de Juan Gabriel) se acrecentaron aún más cuando fue el funeral, puesto el ataúd estuvo cerrado en todo momento y al no ver ningún cuerpo, la gente comenzó a dudar, a tal grado en el que tiempo después, Unicable lanzó el documental Divo o muerto, el cual abordaba las teorías sobre dónde estaría el intérprete de Yo no nací para amar y El Noa-Noa.

Aseguran que Juan Gabriel era un extraterrestre

Como era de esperarse habían teorías de todo tipo, aunque la más alocada era la que aseguraba que Juan Gabriel no había muerto, ya que, en realidad estaría viajando en diversos planetas, esto debido a que el michoacano era un extraterrestre que había escapado de su planeta, justo antes de que éste fuera destruido por una fuerte guerra. La hipótesis fue presentada por el ufólogo Jaime Maussan.

Según declaraciones del polémico periodista, basadas en la canción de Juan Gabriel, No apaguen la luz, el planeta de donde proviene el 'divo', es conocido como Erra y estaría ubicado en algún lugar entre los Mercurio, Urano y Plutón. Esta premisa se volvió viral después de que se filtró el fragmento de una entrevista de el famoso en la que asegura que es "un errante" e incluso confirma que viene de "otro planeta", aunque esto fue dicho en broma, parece ser que los internautas se lo tomaron muy en serio.

"Vengo del planeta Erra (...) Soy errante, pero no errado", dijo Juan Gabriel entre risas.

Incluso algunos usuarios de la red social X (mejor conocida como Twitter) llegaron a hablar sobre el tema, como era de esperarse, muchas personas tomaron con humor la hipótesis de que el cantante era un extraterrestre, incluso llegaron a declarar: "Hoy mi jefa me contó la teoría de que Juan Gabriel era extraterrestre. No sabía si reírme o qué onda, pues yo escuchando atento para no trabajar", aseguró un internauta.

Fuentes: Tribuna