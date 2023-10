'La Isla 2023': Brenda Zambrano explota contra Irving Peña y divide a los Rebeldes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Isla Desafío en Turquía cada vez va tomando más color, pues con la inauguración de la prefusión el drama y la polémica se han hecho presentes entre los concursantes, quienes poco a poco han mostrado su verdadera personalidad, así que los conflictos se encuentran a la orden del día y en el capítulo de este miércoles 4 de octubre no habrá excepción.

Justo cuando ya todos se encontraban adaptados a sus compañeros, Alejandro Lukini los sorprendió al anunciar la desaparición del equipo naranja de los Intensos, quienes al no haber ganado las suficientes insignias para permanecer unidos tuvieron que dividirse entre las otras dos alineaciones.

Aunque algunos quedaron contentos con el cambio, otros no se encuentran muy conformes y es un hecho que nadie quería quedarse junto a Brenda, por lo que fue la última en ser elegida y a los Rebeldes no les quedó de otra más que integrarla a sus filas, pero a dos días de convertirse del equipo verde, la influencer ya los está dividiendo como parte de su estrategia individual.

Y es que Brenda Zambrano no ha tenido el mejor rendimiento en las pruebas, al contrario ha sido protagonista de un sinfín de conflictos que rompieron la armonía dentro de los naranjas y ahora está haciendo lo mismo con los verdes, pues no está de acuerdo con la forma en que Irving Peña está llevando su liderazgo.

En las imágenes que muestran el avance se aprecia a la tamaulipeca hablando con Adrián Rubio y Julieta Grajales, con quien decidió hacer las paces para no tener más problemas, así que decidieron aliarse para evitar que los verdes originales se ensañen con ellos y los manden a eliminación, lo cual evidentemente causara ámpula.

Brenda Zambrano discute con Irving Peña en 'La Isla 2023' | Captura TV Azteca

Lo que no conviene es que lleguen a un equipo y hablen tonterías enfrente de los demás", le reclama Irving a Zambrano al darse cuenta de su alianza.

Fiel a su estilo, la también modelo no se quedó callada y además de reconocer que están divididos como equipo, le reclamó al capitán: "No seas tonto, tienes la cabeza llena de soberbia. Lo que diga Irving se me resbala porque no le creo ni la mitad", aseveró y para tratar de terminar con la discusión remató: "Si no quieres que siga hablando entonces cállate, si crees que soy p…deja no soy".

De este modo la guerra quedó declarada entre los mismos miembros de los Rebeldes, quienes seguramente tendrán que pagar las consecuencias con la derrota, pues no quieren dejar de lado sus diferencias y el orgullo para salir adelante como equipo, así que veremos en que terminan sus encontronazos esta noche, a través de la señal de Azteca Uno.

Fuente: Tribuna