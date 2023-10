Lola Cortés es comparada con Ninel Conde y así reacciona: "Yo vivo del talento"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Lola Cortés no tuvo reparo al hablar de Ninel Conde, pues en los últimos días recibió fuertes comparaciones debido a ciertos arreglos que se ha hecho para mejorar su aspecto físico, pero la estrella del teatro fue contundente al decir que su fama no se basa únicamente en su cuerpo, sino en su talento que la respalda con una larga trayectoria artística, por lo que no entiende que pueden verles de similitud.

Aunque la llamada 'Juez de Hierro' reconoció que en los últimos meses se ha hecho modificaciones, fue clara al decir que no lo ha hecho para hacerse voluptuosa: "No tiene que ver con chichis y n…lgas, porque yo no vivo de eso vivo del talento. Mi cuerpo es mi templo y mi instrumento", aseguró y nuevamente dio a entender que el 'Bombón Asesino' lo único que vende es su belleza.

Lolita explicó que lo que se está haciendo es un arreglo de dientes, pues los tenía en malas condiciones y por eso es que la notan diferente: "Me estoy transformando mis dientes, porque eran un desastre y mucha gente ha dicho que estoy muy cambiada. Sí, por supuesto", dijo y señaló que pronto le entregaran unas piezas que se ajusten más a su tamaño.

De igual forma, destacó que hacerse este cambio le ha beneficiado, pues se había descuidado y ahora ha podido recuperar su seguridad: "Estaba en un plano de soy abuela y ya no me importa nada, pero creo que me ayudó en el autoestima de la mujer que siempre nos criticamos frente al espejo", comentó al asegurar que se encuentra satisfecha con los resultados.

Cabe mencionar que la actriz también se ha rejuvenecido, pues aunque en esta ocasión no lo mencionó, hace poco reveló que acudió con un especialista de la belleza para hacerse un proceso no invasivo, se trató de una armonización facial, la cual consta de diversos rellenos con ácido hialurónico, bótox e incluso hilos tensores, esto con el objetivo de dar un nuevo aspecto al rostro, mismo con el que se quitó varios años de encima.

Respecto a su disgusto con Ninel Conde, esta no es la primera vez que se le va a la yugular, pues hace unos meses le pidieron su opinión acerca de la polémica interpretación que hizo del tema Sálvame de RBD y fue contundente al decir que no canta, por lo que le advirtió: "Nunca se ha preparado, sólo se ha estado operando, gastando dinero en tantas cirugías y se le olvidó el cerebro. Hay que preparar el cerebro no el cuerpo. El cuerpo se acaba, el cerebro es el que sigue y sigue", por lo que de esta manera Lola deja claro su disgusto hacia la vedette.

Fuente: Tribuna