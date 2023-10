Manelyk González regresa a Televisa; hace fuerte advertencia a Ema Pulido en vivo de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa cantante y reconocida actriz, Manelyk González, después de sus múltiples compromisos acaba de regresar a Televisa, en donde causó gran sensación al mostrar su solidaridad con su amiga, la querida influencer de las redes sociales, Dania Méndez, pero ante esto decidió aprovechar su presencia en el foro del programa Hoy para hacer lanzarle una contundente advertencia a la reconocida experta en baile, la maestra Ema Pulido, que no se inmutó ni un poco al recibir este mensaje en vivo.

Fue el pasado martes 3 de octubre cuando en el segundo día de la semana de estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy que se pudo tener a la famosa influencer ante sus pantallas, debido a que fue en apoyo de su amiga Dania, que ahora es la que se encuentra formando parte de la competencia de baile que ha elevado el rating del matutino de la empresa San Ángel, y que parece que en esta ocasión no será la excepción.

Esto pues Méndez es una de las famosas más queridas y más buscadas en la actualidad, recientemente por su alta exposición mediática con su participación en La Casa de los Famosos en Telemundo, su romance con Peso Pluma y ahora en este reality de baile, dónde parece ya estarse destacando al estar en el primer lugar en la tabla de posiciones, siendo sin duda un gran aliento en esta primera semana.

Pero, para reforzar la confianza y seguir dándole la mejor vibra, la exparticipante de Acapulco Shore le afirmó que ella era la presidente de club de fans y la iba a apoyar tanto a ella como a su pareja para que siguieran sintiendo ese ánimo y esas ganas de dar lo mejor en la pista de baile, incluso alzó un gran cartel entre sus manos que decía: "Dania te amo", dejando muy en claro que la unidad que hay entre ellas.

Aprovechando el momento en el que le aclaraba a todos que ella era team Dania y que siempre lo va a ser, vio directamente a la maestra Ema para advertirle que aunque ya no es competidora en la emisión matutina, va a estar yendo muy seguido a la competencia y va a tener que verla y escuchar sus opiniones, a lo que Pulido simplemente hizo una mueca de descontento y giró el rostro a otro lado.

Cabe mencionar que el motivo por el que el mensaje fue dirigido a Ema, es debido a que durante su participación en Campeón de Campeones, Manelyk y Ema tuvieron unos fuertes desencuentros, dado a que para la maestra y experta en baile, ella y 'El Potro' Caballero no tenían un buen desempeño y si no fuera por el público se habrían ido, a lo que la influencer no dudaba en defenderse y confrontarla.

Fuente: Tribuna del Yaqui