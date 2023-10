¿Miente? Maryfer Centeno analiza a Sergio Mayer al hablar de su vínculo con el narco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Mayer se encuentra en el ojo del huracán, pues otra vez se le relaciona con el crimen organizado y él salió a defenderse ante las cámaras, razón por la que Maryfer Centeno decidió desmenuzar su lenguaje corporal y dejó en shock a los internautas con lo que encontró, ¿miente en su discurso?

Anabel Hernández puso a temblar al mundo del espectáculo con su libro Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, donde expuso los nombres de reconocidas celebridades que presuntamente tuvieron tratos con algunos de los capos más famosos del país, así como algunas habrían accedido a convertirse en sus amantes con tal de llenarse los bolsillos de dinero fácil.

La autora narra en su obra que el exdiputado de Morena era el encargado de llevarle mujeres a Arturo Beltrán Leyva, quien en agradecimiento de que le conseguía despampanantes estrellas le daba jugosos pagos, además de señalar que fue íntimo amigo de Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido en el mundo criminal como 'La Barbie'.

Todo lo anterior lo negó Mayer al retar a la periodista a que muestre pruebas contundentes que lo comprometan, asegurando que se ha colgado de su nombre para vender libros y dar de qué hablar, demeritando así su prestigio como investigadora, pero no todos creyeron en su palabra y aquí te contamos lo que dicen sus expresiones corporales.

Maryfer Centeno analiza a Sergio Mayer

Fue en el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, donde la grafóloga destacó que en todo momento Mayer se mostró a la defensiva, lo que genera son suspicacias y además puntualiza que en ningún momento niega de manera categórica haber conocido a los capos, al contrario reconoce que su nombre aparece por alguna razón en carpetas de investigación.

Respecto a sus gesticulaciones, la también perito destaca que la mayor parte del tiempo aparece con el mentón y las cejas levantadas, lo cual refleja una imagen completamente retadora, así de berrinche, por lo que considera que deshagó ira y enojo con su estado a la defensiva entre manotazos, así como con un tono de voz elevado.

Maryfer Centeno llega a la conclusión que Sergio Mayer estaba estresado, molesto e incómodo por las preguntas, así que al ver las incongruencias y que no fue concreto a sus respuestas, le genera desconfianza y cree que miente con su discurso, así que aunque no se atreve a afirmar que cometió algún delito cree que no fue del todo sincero.

