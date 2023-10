Tras 40 años en Televisa, Laura Flores llega a 'VLA' y devastada hace triste confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber pertenecido a Televisa poco más de 40 años, la reconocida actriz y famosa presentadora de TV, Laura Flores, recientemente acaba de llegar a las pantallas de Venga la Alegría con una entrevista, en la cual se mostró completamente devastada al momento de hacer una triste confesión sobre los sacrificios que hace actualmente en el nombre de su carrera.

Como se sabe, Laura desde el año de 1980 debutó ante las pantallas de la empresa San Ángel en sus melodramas, en los cuales ha destacado desde muy corta edad con novelas como El Derecho de Nacer, Clarisa, Gotita de Amor, y éxitos infantiles como Cómplices al Rescate, sin embargo, hace un par de años que salió de la televisora y se ha desempeñado en importantes papeles dentro de diferentes televisoras.

Esto pues después de ser una de las que perdió su exclusividad la televisora, no ha detenido su carrera y con su basta experiencia ante la pantalla es que se ha desempeñado como productora ejecutiva en Imagen TV con alguno de sus programas vespertinos, proyectos de actuación en Telemundo y en el año del 2021 impactó al confirmar que se había unido a la competencia directa y más fuerte de Televisa, la empresa del Ajusco, formando parte de su reality de cocina más famoso, MasterChef Celebrity.

Laura Flores. Internet

Pero ahora, es lo que ha tenido bastante mal a Flores, debido a que en su regreso a México para una nueva novela en Instagram compartió un video en el que aparece llorando al expresar que: "Estoy sentimental porque me voy a México a trabajar y siempre me da como miedo dejar a mis hijos. Es uno vulnerable. Claro que lo voy a hacer, y lo voy a hacer con todo gusto. Pero no voy a dejar de tener esta parte maternal que me jode, porque no me gusta dejar a mis hijos".

Poco después de su desahogo en redes sociales, medios de comunicación, tales como los de TV Azteca, se acercaron a la reconocida actriz para cuestionarle con respecto a que es lo que le sucedía, a lo que ella afirmó que está muy acostumbrada a estar muy cerca en todo momento de sus hijos, especialmente en el último año que estuvo en Telemundo, dado a que pudo ir y venir de su casa a los foros de grabaciones.

Tras esto, confesó que aún a la distancia trata de estar igual de pendiente, dando el ejemplo que tuvo videollamada con su hija pues llevaron a sus perros a vacunar, destacando que ya estaba mucho más tranquila y solamente tenía que desahogarse de todo lo que estaba sintiendo en ese momento, agregando que estaba muy emocionada de poder continuar con proyectos en su carrera y seguiría esforzándose.

Fuente: Tribuna del Yaqui