¿Vuelve a Televisa? Gala Montes abandona 'La Isla' y confiesa el fuerte motivo en TV Azteca

Ciudad de México.- La muy famosa y polémica actriz de melodramas, Gala Montes, acaba de dejar a todos completamente sorprendidos, debido a que inesperadamente tomó la palabra para confesar que decidió abandonar La Isla: Desafío en Turquía, sincerándose ante las cámaras y confesando en TV Azteca el que fue el fuerte motivo que la llevó a ello, ¿acaso volverá a Televisa?

Como se sabe, la carrera de Montes comenzó cuando ella tenía solamente 6 años de edad, participando en el sitcom La Niñera, siguiendo su carrera con grandes éxitos, tanto en series, como en filmes y teatro, resaltando en los últimos años principalmente en los melodramas de la empresa San Ángel, tales como La Mexicana y El Güero, siendo constantemente invitada al programa Hoy para promocionar precisamente estos proyectos.

Pero después de una larga carrera dentro de la televisora antes mencionada, la famosa actriz se integró a la empresa del Ajusco, debido a que entró como el reemplazo de la actriz y presentadora, Natalia Valenzuela, la cual tuvo que abandonar el reality de supervivencia por su inesperado embarazo, integrándose desde el primer momento con el equipo verde, donde ha mostrado su parte más vulnerable.

Pero, tras varias semanas al aire, Montes antes de comenzar una dinámica pidió la palabra para confesar que: "Una novedad, pues me quiero ir, llegue a mi límite y mi mente me está jugando en contra y quiero cuidar mi salud mental, porque para mí eso es primordial y eso está primero, pero ha sido una experiencia, fuera de todo, muy enriquecedora para mí y me encantó conocerlas a todos, me encantó ver como pelean, son una inspiración muy grande para toda la gente que nos está viendo ahorita y nada, pues me rindo".

Tras haber informado de que iba a desertar y que era por motivos de su salud mental, muy importantes, quiso aclarar que lo pensó mucho antes dé, recordando lo que dijo en un inicio cuando llegó, agregando su sentir en este momento: "Obviamente es un shock fuerte, que iba a tener que vivir en algún momento y, ahora me voy a tener que enfrentar a uno de mis más grandes miedos".

Finalmente, declaró que ella siente que gracias a este reto que aceptó se siente mucho mejor, que ha descubierto muchas cosas sobre ella que jamás pensó conocer, agradeció al público su apoyo y concluyó expresando que: "creo que me ha ido preparando La Isla, para este tipo de cosas, porque imagínate si hubiera llegado a la primera y hubiera tocado playa baja… pues no desanimado, me hubiera vuelto loca ahí, pero creo que ya estoy más preparada".

