Yeri Mua reprueba todas sus materias en la universidad: "El otro año me aplico"

Ciudad de México.- Yeri Mua prometió a sus fans alejarse de los escándalos y después de su última ruptura amorosa decidió comprometerse con sus estudios universitarios, alegando que es consciente de que no siempre va a vivir de las redes, pero al parecer se le olvidó su objetivo y está a nada de reprobar todas sus materias y dio a conocer la razón por la que le fue tan mal en el semestre.

Fue hace apenas unos meses cuando la veracruzana dio a conocer que se inscribió en la carrera de Lenguas Extranjeras, esto para tener un respaldo y demostrar que no solo es buena para causar polémica. Sin embargo, desde que entró no ha dejado de dar de qué hablar, pues incluso algunos padres de familia se quejaron de su presencia por su reveladora ropa con la que asiste a tomar clases.

¿Podrá salvar el semestre?

La 'Bratz Jarocha' confesó en live que la coordinadora de su carrera la buscó para hablar de su bajo desempeño escolar, mismo por el que podría perder todo el semestre ya que en todas las materias que inscribió no le ha ido nada bien, noticia a la que algunos usuarios dicen no estar sorprendidos de sus resultados poco favorables.

Ahorita llevo las materias por detrás, ando muy atacada con lo que me dijo mi coordinadora. Me dijo: 'Traes todas las materias bien reprobadotas', pero pues manas, no hay nada que un extraordinario no arregle o al menos que me lleve las materias", dijo la famosa y destacó que no tuvo tiempo para dedicarse a sus estudios.