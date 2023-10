¿Ahora la apoya? Tras encerrar a Héctor Parra, Sergio Mayer pide reunión con Daniela Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber ayudado en el proceso para denunciar y encerrar a Héctor Parra, el reconocido actor y muy polémico funcionario público, Sergio Mayer, recientemente brindó una declaraciones a lo nuevo de sus audiencias, pidiendo una reunión cara a cara con la hija del actor de Televisa antes mencionado, Daniela Parra, y así hablar del tema, ¿será que ahora la apoya para liberar a su padre?

Como se sabe, el pasado mes de junio del 2021 arrestaron a Parra por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, interpuesta por su propia hija, Alexa Hoffman, por el cual fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa de 200 mil pesos en mayo de este 2023, tras dos años de investigaciones. En estos años, la incondicional en todo momento ha sido Daniela, la cual en más de una ocasión ha arremetido contra Mayer, pues este ha sido el apoyo de Hoffman y su madre, Ginny Hoffman.

Es por este motivo que hace una semana, mediante un live en su cuenta de Instagram, la joven señaló que ya era una persona adulta y estaba cansada de dimes y diretes a través de las redes sociales o por intermediarios como la prensa, por lo que expresó que deseaba reunirse con el histrión de novelas, señalando que manera contundente que: "Yo aquí he estado siempre... si quiere hablar conmigo, hablamos pero no, nada. Como siempre".

Daniela Parra y Sergio Mayer se reunirían por caso de Héctor Parra. Internet

Ahora, después de que se negó la apelación del pasado lunes 2 de octubre y no se consiguió la libertad condicional a Parra, medios de comunicación, como Sale el Sol, abordaron a Mayer en un evento social, en donde este dijo que "no tenía idea", refiriéndose a la negación de su libertad, agregando que el considera, que pase lo que sea necesario para hacerse justicia, además de agregar que Daniela tiene todo el derecho de expresarse como desea.

Sobre la reunión que propuso la integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, Mayer afirmó que lo consideraba una gran idea, expresando que: "Yo estoy dispuesto, estoy abierto el día que ella quiera le hago la invitación a través de todos estos medios, que sabe el día que ella lo decida, yo no sé porque medio localizarla, pero el día que quiera platicar conmigo, por supuesto que estaré yo ahí".

Finalmente, quiso dejar en claro que él no está metido en el caso, que apoyó a la víctima Alexa en lo que a él le correspondía, pero desde su encarcelamiento todo ha sido por obra de lo que dictaminan las leyes, expresando contundentemente: "Ahora, con esto que pasó que yo metí mano, que mis influencias, porque así se las gasta, no vayan a decir que yo metí mano para que pasara. Las leyes son muy claras y se le está haciendo justicia a Alexa, me queda muy claro".

Fuente: Tribuna del Yaqui