Alejandra Muñoz, hija adoptiva de Yolanda Ciani, llega a 'Ventaneando' y hace brutal revelación

Ciudad de México.- La tarde de este jueves, 5 de octubre, la hija adoptiva de la gran actriz, Yolanda Ciani: Alejandra Muñoz, concedió una entrevista en exclusiva para el programa de espectáculos de TV Azteca: Ventaneando, donde brindó los escalofriantes detalles sobre los últimos días de vida de la afamada histrionista, pero no solo eso, ya que, también aseguró que tanto ella como su hijo sufrieron violencia doméstica a manos de su hermano adoptivo, Luis Alberto.

Como todos saben, el pasado 3 de septiembre, la querida actriz Yolanda Ciani, perdió la vida y aunque inicialmente se creyó que había fallecido en condiciones pacíficas, conforme los días avanzaron se supo que la celebridad habría perecido en circunstancias un tanto sospechosas, hecho que fue denunciado por su hija adoptiva, Alejandra Muñoz, quien acuso al hijo biológico de la celebridad de feminicidio y aseguró que él habría sido el causante de su muerte.

De acuerdo con algunos informes, ambos hermanos comenzaron una serie de procedimientos legales, por el lado de Luis Alberto, él estaría acusando a Muñoz de haber robado cerca de 8 millones de pesos de la fortuna de Ciani; mientras que Alejandra habría metido una denuncia con la que se busca averiguar la verdadera causa de muerte de su madre adoptiva, puesto está convencida de que Alberto la habría matado.

Alejandra Muñoz culpa a Luis Alberto de la muerte de Yolanda Ciani

Durante la tarde de hoy, Alejandra concedió su versión de los hechos en Ventaneando, donde narró que Luis Alberto la habría corrido violentamente de la casa de Yolanda el pasado 28 de junio, junto con la nana de su hijo y el menor. Ella mencionó que Alberto, la habría tomado del cuello, le habría roto los lentes y luego le exigió que le diera las cuentas de la fortuna de la actriz: "Me rompió los lentes, me agarró del cuello y me amenazó", aseguró Muñoz.

Asimismo, la hija de la actriz reconoció que, en realidad, todos dependían económicamente de Yolanda y resaltó el hecho de que, anteriormente ella mantenía una buena relación con su hermano adoptivo, aunque dejó entrever que, en realidad, ella estaría atrapada en una relación abusiva con Luis Alberto, quien regularmente la maltrataba de manera verbal con insultos como "gorda", "cerda", así como también afirmó que el acusado la habría golpeado tanto a ella como a Ciani en diversas ocasiones.

Cabe señalar que, anteriormente se dijo que Yolanda Ciani murió de causas naturales, pero Alejandra detalló que hay inconsistencias en el caso, puesto tras la necropsia se habría descubierto que la celebridad tenía varias heridas no tratadas entre las que se puede mencionar una ruptura de fémur y de cadera, por lo que teoriza que pudo haber fallecido por una caída, aunque no lo confirmó y solo se limitó a informar que la Fiscalía tenía la información de la muerte de su madre.

Finalmente, Yolanda rompió en llanto y resaltó que lo único que quería era que "salvar" a su madre, ya que, quería pasar su vida con ella: "Yo no la pude salvar, es lo que más quería, salvarla y que estuviera conmigo (...) Pido a las autoridades que se haga justicia. Mi madre era una buena mujer", señaló.

