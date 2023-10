¿Anabel Hernández enamorada de Sergio Mayer? El actor asegura que puede ser su crush

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Mayer sigue dando de qué hablar respecto a las acusaciones que le hizo la periodista Anabel Hernández en su libro Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, donde lo relacionó con el narcotráfico y de ser el hombre que lee vendía mujeres famosas a Arturo Beltán Leyva, hecho que niega haber cometido y ha llegado a pensar que la autora está enamorada de él.

Y es que la escritora otra vez puso a temblar a las celebridades, al exponer a través de una investigación que llegaron a tener negocios y aceptar dinero de diferentes capos, lo cual ha dejado manchada su imagen, pero la realidad es que hasta la publicación de esta nota nadie ha decidido demandarla por difamación o daño moral, lo cual ha sembrado duda en la opinión pública de si tienen temor a que se les comprueben nexos.

El ex Garibaldi está cansado de que se le mencione de esta forma, pues no es la primera vez que Hernández habla de él en su libros, así que ante las cámaras de Enrique de la Rosa y otros medios le lanzó la invitación a que presente pruebas contundentes ante la Fiscalía para que comiencen a investigarlo si está segura de que cometió algún delito, de lo contrario espera que dejen de darle importancia.

Anabel Hernández asegura que Sergio Mayer era íntimo amigo de Édgar Valdez Villarreal 'La Barbie' | Imagen especial

Sergio Mayer asegura que si no levanta cargos para defenderse es porque la periodista está protegida, pues al tener resguardadas sus fuentes y al escribir bajo supuestos y presunciones, considera que no hay mucho que hacer, pero niega que no lo haga por temor a que le comprueben algún delito: "Anabel sabe perfecto que no se le puede demandar, sabe cómo lo hace y de eso ha vivido toda su vida".

Después de tanto que Anabel Hernández ha hablado de él, reveló que tiene tres teorías por las que considera que siempre que lanza un libro lo saca a relucir, entre ellas que podría ser su amor platónico. Aquí te mostramos el listado.

1.- Anabel está enamorada de mí y soy su crush , por eso escribe y constantemente habla de mí.

, por eso escribe y constantemente habla de mí. 2.- Quiere que sea su mánager, porque como dice que manejo mujeres y modelos.

3.- Me quiere desacreditar como político, cada que digo que quiero regresar a la política empieza a hablar y al final dice no voten por él, no les parece mucha casualidad. ¿Qué tiene que ver el libro?

Finalmente, Sergio Mayer dijo que va a dar respuesta a Anabel Hernández y despejara dudas de su presunto vínculo con el narco en su libro autobiográfico, el cual estará presentando en la próxima Feria Internacional del Libro en Guadalajara y advierte que destapará muchos secretos de la forma más transparente con la intención de poner fin a tantas especulaciones.

Fuente: Tribuna