Con el sentimiento a flor de piel, Ana Bárbara se confiesa "triste" por demanda de su hermano

Ciudad de México.- A finales del mes de agosto, explotó un nuevo escándalo en la industria de la farándula, después de que saliera a la luz que Francisco Ugalde, hermano menor de Ana Bárbara, demandó a la denominada 'reina grupera' por no darle el crédito en tres de sus más grandes sencillos: Lo busqué, Niña mimada y Fruta prohibida, hecho que habría afectado profundamente a la cantante.

Pese a que se podría decir que la cantautora se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera musical, puesto recién recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría de ' Mejor álbum de música ranchera/mariachi' por su trabajo con la producción discográfica Bordado a mano; así como también se está preparando para iniciar con su gira por Estados Unidos, Bandidos tour, la realidad es que Ana Bárbara no podría disfrutar al 100 por ciento de esto por el problema anteriormente mencionado.

Una prueba de ello ocurrió durante la tarde de este jueves, 5 de octubre, cuando la famosa acudió como invitada especial a Ventaneando, donde brindó una entrevista en la que precisamente hablaron sobre los grandes logros que estaba teniendo en la caprichosa industria de la música; sin embargo, con el avanzar de las preguntas y respuestas, la conductora, Linet Puente, cuestionó a la famosa sobre cómo iba el tema de la demanda de su hermano.

Ana Bárbara habla sobre la demanda de su hermano

Inmediatamente, Ana Bárbara se mostró un poco hermética con el tema, puesto le pidió a los presentadores que no "enublaran" la entrevista, ya que se trata de un tema complicado para ella. Ante esto, Linet le preguntó a la estrella musical sobre cuál fue el motivo que los llevó a distanciarse de la manera en la que lo hicieron. Rápidamente, Pati Chapoy tomó la batuta y expresó que esto se debía a la envidia que la gente podía tener hacia aquellos que son exitosos.

Asimismo, la cantante de éxitos como Qué poca, Bandido y Como me haces falta, declaró que ha estado "pasándola triste" y recalcó que no se trata de un tema del que simplemente pudiera hacerse de la vista gorda y continuar con su vida, pero también se mostró optimista y resaltó que cree que existe la "justicia divina", así como también reveló que confía en que su hermano recapacite en algún momento.

"Estoy pasándola triste por eso, no está padre. No es algo con lo que yo pueda pasar por la vida y decir: 'No pasa nada', pero también creo en la justicia divina. En la terrenal, pues... a donde lo llevó a él es a los juzgados y hay que atender. Osea, tu me puedes demandar ahorita por la casa y yo tengo que atender la demanda, aunque la casa sea mía. Entonces estamos ahorita en eso y yo confío en las autoridades y pue confío en que también va a recapacitar", concluyó Ana Bárbara.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la también modelo externa lo duro que ha sido todo el tema de la demanda de su hermano, puesto en un encuentro anterior con los periodistas de Ventaneando, la cantante relató que para ella es "desafortunado" tener que lidiar con el tema: "Siempre va a ser desafortunado tener que lidiar, el año pasado con una cuestión mediática de 'gente gacha de esa que no'... como digo en mis canciones y yo creo que sí los momentos o las situaciones desafortunadas sí te pegan, no soy de hielo, no soy de palo", expresó.

