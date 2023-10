Edwin Luna desata polémica entre fans de La Trakalosa de Monterrey al compartir foto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Edwin Luna se encuentra en el centro de la polémica y es que dejó indignados a varios fanáticos de La Trakalosa de Monterrey luego de cambiar la fotografía de perfil de la página oficial, pero más allá de incomodarse siguió burlándose de las críticas y algunos amenazan con dejarlo de seguir, pues aseguran que se le olvido que representa la agrupación.

Todo se desató cuando los internautas se dieron cuenta que el cantante colocó de portada una fotografía en la que aparece posando junto a su esposa Kimberly Flores, cual si fueran sus redes personales y eso evidentemente causó molestia y le hicieron ver que la guatemalteca no tiene nada que ver con la agrupación que lidera.

Cabe mencionar que Edwin se encuentra promocionando el dueto que grabó con su mujer, mismo que lleva por nombre La Persona Correcta, pero a muchos no les agrado que dejara de lado a sus músicos para darle total protagonismo a Kim, así que no tardaron en reclamarle y en burlarse de la también modelo ya que para muchos no tiene tan buena voz.

Edwin Luna cambia la portada de la página de La Trakalosa de Monterrey | Facebook

"Creí que era el perfil personal", "Hay que aceptar que tu esposa no canta", "La voz de Kim horrible", "Está bien que se amen pero no exageren", "La persona perfecta y te pone los cuernos", "El agua de calzón si pega", "Se olvidó de La Trakalosa", "Ya quiten a la señora aburre", "Mejor que siga cantando con su banda", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Pero eso no fue todo, pues después de la ola de comentarios negativos que recibieron por su colaboración, el intérprete de Borracho de Amor le echó más leña al fuego al publicar en su perfil una foto de su supuesta credencial del INE, donde aparece la foto de ambos como muestra de que disfrutar estar juntos a pesar de lo que opinión pública pueda decir, pero eso solo provocó que le recordaran la vez que su esposa lo engañó.

Fans de La Trakalosa de Monterrey no aprueban nada que tenga que ver con Kimberly Flores | Instagram @edwinluna

Y es que muchos no olvidan cuando Kimberly Flores estaba muy cariñosa con Roberto Romano en La Casa de los Famosos, razón por la que incluso Edwin Luna tuvo que entrar para pedirle que se saliera ya que fue tan gran el escándalo que hasta sus hijos se habían visto afectados, pero a pesar de la gran crisis matrimonial que enfrentaron lograron salir adelante y hostigan de tanta miel que derrochan como muestra del amor que se tienen, así que han aprendido a lidiar con las críticas.

Fuente: Tribuna