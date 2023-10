Emma Coronel hunde a 'El Chapo' Guzmán; exhibe infierno a su lado y que la obligó a operarse

Comparta este artículo

California, Estados Unidos.- Con apenas 17 años de edad, Emma Coronel conoció a uno de los hombres más buscados del mundo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, quien poco tiempo después se convertiría en su esposo y padre de sus únicas dos hijas. A 17 años de ese momento y tras haber estado presa en Estados Unidos por sus nexos con el narcotraficante mexicano, la ahora influencer hace un balance de su vida y comparte cómo fueron los años que pasó al lado del antiguo líder del Cártel de Sinaloa, a quien muy probablemente no vuelva a ver ya que fue sentenciado a cadena perpetua.

Emma, quien creció en el pueblo de Angostura, muy cerca de Durango, se reunió por primera vez con 'El Chapo' en un baile en un poblado, pero luego de que este la "eligiera" como su esposa, se la llevó a vivir a Culiacán. En una reciente entrevista que concedió a la prestigiosa revista ELLE, tras haber dejado la cárcel el pasado 13 de septiembre, Coronel declaró que para ella fue "un shock" mudarse a la capital de Sinaloa, ya que ella estaba acostumbrada a vivir en una zona rural.

La periodista que realizó la entrevista, Emily Palmer, parafraseó lo que Emma le contó y supuestamente dijo que "a menudo estaba sola", pues Guzmán Loera "ayudaba a dirigir el cartel" la mayor parte de su tiempo y además "él a menudo estaba con otras mujeres". Al parecer, el capo de la droga mantenía una relación cercana con "mujeres hermosas", por lo que habría obligado a Emma a realizarse varias cirugías estéticas hasta "hasta convertirse en la mujer corpulenta y bien vestida que deseaba su marido", refiere Palmer.

Coronel, de 34 años de edad, también habría revelado que 'El Chapo' prácticamente la abandonó cuando quedó embarazada, de sus gemelas Emalí Guadalupe y María Joaquina, y que supuestamente estuvo sola todo el postparto: "¿Vas a charlar conmigo todo el día o estarás ocupado?", dijo Emma a su marido en un mensaje de texto. A 6 meses de que Emma diera a luz, vino un gran susto para ella ya que Joaquín estuvo a punto de ser detenido en una mansión de Los Cabos, de donde pudo huir a tiempo:

Un poco rayado pero bien gracias a Dios", le respondió el sinaloense luego de la huida.

Emma también narró cómo fue su experiencia en prisión, en donde estuvo 3 años tras ser señalada de los delitos narcotráfico y lavado de dinero, y explicó que a solo horas de ingresar al centro penitenciario tuvo su periodo y los guardias de seguridad solo le proporcionaron dos toallas sanitarias para los próximos días. Tras librar las rejas con libertad condicional, la también empresaria no planea regresar con su familia a México, pues esta es una de las restricciones de su convenio con las autoridades.

La aún esposa de Guzmán Loera comentó que luego de abandonar la cárcel, desea cambiar el rumbo de su vida para vivir grandes momentos con sus gemelas: "Espero muchas cosas buenas y hermosas en mi vida", confesó y no quiso precisar con exactitud los planes que tiene: "No puedo decir todavía cuáles son mis planes porque después no se van a cumplir. Pero (son) muchos y hermosos", declaró a ELLE.

