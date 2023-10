Felipe Nájera confiesa si el documental de Alexa Hoffman se filmó con "dinero ilícito"

Ciudad de México.- En medio de toda la polémica sobre el juicio del actor Héctor Parra (el cual este jueves, 5 de octubre, se supo que las autoridades determinaron que lo pospondrían, provocando la frustración de la hija mayor del histrión, Daniela Parra) el productor, Felipe Nájera, reveló durante un encuentro con la prensa algunos detalles relacionados con el estreno del documental de Alexa Hoffman.

Como algunos recordarán, poco antes de que iniciara La casa de los famosos México, la hija de Ginny Hoffman reveló que había trabajado en un documental en el que expondría cómo ha sido su vida tras tener que pasar por un supuesto abuso sexual desde temprana edad. También se mencionó que se abordaría la ola de odio que recibió por parte de la gente en Internet, quienes frecuentemente la bombardeaban con mensajes negativos.

Daniela Parra "Qué pena me das": Daniela Parra despotrica contra leyes tras negar libertad a Héctor Parra

A poco más de 2 meses de que se estrenara el trailer de los 2 Juicios de Alexa, dicho documental aún no ve la luz, este hecho fue aclarado por el propio productor, Felipe Nájera, quien reveló que, por cuestiones de principios, decidieron esperar a que se dé la resolución del caso para poder estrenar el filme. Asimismo, el también actor reveló que la supuesta víctima habría aceptado hacer un documental porque quería contar "su verdad".

Por otro lado, Sergio dejó entrever que los 2 juicios de Alexa aún no está terminado, puesto continúan recabando información e incluso señaló que han entrevistado a algunos "especialistas", "asesores legales", "especialistas en violencia de género" entre otros expertos para poder desarrollar la tesis de la mejor manera posible. Posteriormente, una reportera le recordó a Nájera que Daniela Parra no está de acuerdo con el mencionado proyecto, a lo que él respondió:

"Sí, no, no, no, ella solo lo que dijo en redes y hay que respetar su criterio."