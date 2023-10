¿Ferka hizo brujería a Alicia Machado? Acusan a la actriz del truene con Christian Estrada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, quien sostuvo una relación con Christian Estrada es acusada de haberle practicado brujería a Alicia Machado con la intención de que se separaran, razón por la que la prensa la abordó para cuestionarla si es que fue capaz de recurrir a métodos oscuros con tal de saciar sus caprichos.

La actriz se sorprendió al enterarse de tales señalamientos, pero lo tomó con mucho humor e incluso su novio Jorge Losa se burló al asegurar que en efecto es muy "brujita", pero desmintió que haga Macumba y fue clara al decir que le tiene sin cuidado lo que haga el padre de su hijo con su vida, por lo que jamás interferiría en sus decisiones ya que ella también está retomando su vida amorosa.

Yo no hago nada para que termine su relación, hago Macumba para otras cosas", dijo entre risas.

Acto seguido, la exintegrante de La Casa de los Famosos México aclaró que aunque le gusta toda la onda esotérica y porta algunos amuletos, dice nunca haber realizado brujería ya que considera que no lo necesita, así que no quiere que la culpen de ser la culpable de situaciones como la ruptura de su exesposo.

Sin embargo, Jorge Losa afirmó que le hizo un amarre para tenerlo a sus pies y la actriz le siguió el juego al asegurar que el pañuelo que le regaló en el reality de Televisa para que la tuviera presente tenía la magia: "¿Tú crees que ese pañuelo era nomás así? No bebé, ahí estaba el truco", platicó a manera de broma.

Ferka niega ser la responsable del truene entre Alicia Machado y Christian Estrada | Imagen especial

Respecto a si tiene alguna rivalidad con Alicia Machado, Ferka lo negó rotundamente y dejó abierta la posibilidad de que pueda darse una amistad: "Para nada, por qué le voy a tener rencor, es libre y que sea feliz. Podemos ser comadres si quiere", comentó y dijo que la venezolana es la única responsable de la historia que vivió junto a Estrada ya que sabía de los antecedentes que tenía en su vida amorosa.

Algo que presumió es que se encuentra más enamorada que nunca del español y aunque todavía no tienen planes de boda, sí de muchos proyectos juntos y aprovechó para anunciar que pronto estará de regreso en la actuación con una nueva telenovela, aunque no quiso ahondar en grandes detalles para no arruinar la sorpresa a sus fans, así que seguirá dando de qué hablar con su trabajo en la pantalla.

Fuente: Tribuna