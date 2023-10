Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que Erik Buenfil adora a su hijo, Nicolás Buenfil, a quien se ha dedicado a cuidar desde que nació hace 18 años. Por su parte, la actriz de éxitos como Vencer el pasado y Amarte es mi pecado ha presumido la gran relación que tiene con el joven a través de su cuenta oficial de Instagram y por medio de TikTok, donde regularmente comparte videos con él.

Recientemente, Erika sacudió a la industria la farándula al revelar que su hijo le dio una noticia que la tomó por sorpresa y es que, desea convertirse en actor, al igual que su progenitora. La artista de 59 años, aseguró que es algo que realmente no esperaba y destacó que desea que su hijo esté completamente seguro de la decisión que tomó: "Me lo acaba de confesar en la comida, la semana pasada, Dios me lo bendiga, ya le dije que se tiene que preparar muchísimo, para mí fue una sorpresa."

Hijo de Erika Buenfil quiere ser actor, como su madre

La estrella de melodramas como Perdona nuestros pecados, La mexicana y el güero y Por amar sin ley dejó entrever que temía que el joven hablara del tema frente a los medios, porque considera que, cuando se es adolescente, uno puede cambiar fácilmente de opinión, por lo que cree que lo mejor es permitir que Nicolás termine la preparatoria antes de comenzar su carrera en la industria de la farándula.

"Y ahorita que lo estaban entrevistando, yo lo veía de lejos y decía ‘lo estará diciendo, lo estará confesando’, porque de pronto cuando estamos jóvenes un día queremos ser bomberos, otro día queremos ser dueños de un banco, otro día queremos viajar…"

La actriz detalló que su hijo comenzó a dar indicios de que le gustaba la actuación cuando empezó a hacer videos para TikTok; fue entonces que le expresó lo mucho que disfrutaba ser creador de contenido, a lo que la histrionista le respondió que realizar clips para Internet no siempre es fácil y le recomendó que le echara muchas ganas a su nuevo pasatiempo, incluso se ofreció a brindarle algunos consejos, ya que ella es muy famosa en la aplicación de China.

"Un día empezó a hacer tiktoks y me dijo 'es que me está fascinando mamá', le digo 'pues dale, nada más que bienvenido, no está fácil y hay que echarle ganas, no nada más es porque seas mi hijo, te voy a ayudar dándote consejos, pero dale."

¿Nicolás Buenfil y Lucerito Mijares?

Un dato que muchas personas desconocen es que Nicolás Buenfil y Lucerito Mijares nacieron exactamente el mismo día, aunque con dos horas de diferencia. Dado a que los jóvenes comparten fecha de cumpleaños (5 de febrero), los fans de ambos comenzaron a emparejarlos, sobretodo después de que la hija de Manuel Mijares reveló en una entrevista con Anette Cuburu que está lista para tener novio.

Es ante esta posibilidad que la prensa cuestionó a Erik Buenfil si a ella le gustaría tener de nuera a la estrella de El Mago, a lo que la famosa cambió el tema contando una anécdota sobre el día en que Nicolás llegó al mundo: "Nacieron el mismo día, con dos horas de diferencia y yo me acuerdo perfecto porque había todo un rollo cuando nació Nicolás y muchas expectativas y todo el show, y cuando salí, lo primero que me dijo mi mamá fue 'Está muy lindo, todo muy bien', quién crees que también nació?' y le digo ¿quién?', 'pues también la niña de Lucerito'".

Fuentes: Tribuna