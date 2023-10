Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la jornada del pasado miércoles, 4 de octubre, Thalía, sacudió a la industria de la música después de unirse a la gran ola de los corridos tumbados, subrama del regional mexicano que está combinando ritmos urbanos y más contemporáneos con instrumentos tradicionales de la banda y donde han surgido diversos nombres de gran calibre como es el caso de Peso Pluma y Natanael Cano.

Hace algunas semanas, el público se estremeció con la colaboración de Fuerza Regida y Shakira, quienes se unieron para estrenar el tema de El Jefe, tema que no tardó en viralizarse en redes sociales como TikTok y Twitter, debido a que contiene una fuerte y certera crítica social ante la clara división de clases sociales y como los obreros deben esforzarse mucho más para, en muchas ocasiones, jamás ver los frutos de su esfuerzo.

Tan solo medio mes después de este fenómeno, la intérprete de Amor a la mexicana sorprendió a sus millones de fans al estrenar su propia canción en el mencionado género con Bebé, perdón, la cual se encuentra en el puesto 21 en las tendencias de videos de YouTube, según datos de la propia plataforma. Hasta el momento cuenta con alrededor de 140 mil visualizaciones, de los que ya recibió 11 mil likes.

Pese a que desde el comienzo de su carrera como solista, Thalía no ha tenido temor de cantar canciones rancheras, como es el caso de Amor a la mexicana o Lo siento mucho (canción que lanzó en el año 2020 como una colaboración con la agrupación Río Roma) la gente de Internet no tardó en disgustarse con la exTimbiriche, puesto aseguran que intentó copiar la misma formula que la cantautora colombiana.

Y es que, según declaraciones de los detractores de la actriz de Marimar y María Mercedes, dado a que pausó durante mucho tiempo su carrera como cantante, actualmente le estaría costando trabajo figurar de nueva cuenta en la industria de la farándula; sin embargo, no todo fue malo la esposa de Tommy Mottola, ya que hubo quienes la defendieron argumentando que es un "orgullo nacional", así como también le concedieron el titulo de ser la "reina del pop mexicano".

Cabe señalar que, pese a que Thalía lleva décadas viviendo en Estados Unidos, la famosa no ha dejado de lado sus raíces mexicanas; incluso la noche del pasado 15 de septiembre, la también actriz fue como invitada a encender la iluminación del icónico rascacielos neoyorquino, el Empire State, mismo que lució orgullosamente el tricolor de la bandera mexicana, hecho que fue aplaudido por varios de sus fans.

