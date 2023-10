Laura Zapata despotrica en contra de Luis Miguel en el caso de Aracely Arámbula; esto dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y muy reconocida presentadora de TV, Laura Zapata, recientemente fue fiel a sus mordaz estilo, pues en una entrevista para Sale el Sol no dudo en despotricar en contra del famoso cantante, Luis Miguel, con respecto al caso legal que tiene con la guapa actriz y querida conductora, Aracely Arámbula, por la manutención de los dos hijos que tienen en común, Daniel y Miguel.

Como se sabe, hace varios días se confirmó que Arámbula interpuso una demanda legal en contra del intérprete de La Incondicional, debido a que recientemente la actriz se lanzó en contra de este y afirmó que: "Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho", además de que ella misma reveló que él tenía años siendo un completo extraño para sus hijos, dado a que sería un padre ausente y no les hablaría ni en sus cumpleaños.

Estas declaraciones causaron gran controversia y se dividieron las opiniones entre varias celebridades del mundo del espectáculo, pues hay quienes se han puesto del lado del cantante, como Myrka Dellanos, que asegura que él "ama a sus hijos" y que sí paga su manutención a tiempo, mientras que otras, como Victoria Ruffo, que afirman que no es justo para los menores que su padre no se encargue de lo necesario y los mantenga abandonados hasta emocionalmente.

Luis Miguel debería miles a Aracely Arámbula. Internet

Ahora, fue la exparticipante de MasterChef Celebrity quién ante la prensa fue muy contundente al arremeter contra el denominado 'Sol de México', expresando que no solo los procreó Arámbula, diciendo: "Qué poca maíz, si es realmente eso, yo creo que los hombres tienen que apoyar a las mujeres que les dan hijos, o sea, porque ya parió y ¿ahora nomás son de ella?, No, no, no. Hay que exigirles, la felicito".

De la misma manera, agregó que ella espera que se le haga justicia a la guapa actriz de La Doña, y que: "Ojala que las leyes logren hacer algo con esto, y yo creo que le va a ir muy bien si lo logra, económicamente", destacando que ya es momento de que las cosas sean puestas en su lugar, recalcando que ella apoya a Arámbula en su movimiento, pues considera que solamente pide lo que es justo para sus hijos.

Finalmente, habló del desgarrador caso de su abuela, doña Eva Mangue, la cual los últimos años de vida la vivió en una profunda agonía por las heridas que la actriz afirma que le provocaron las negligencias de la enfermera que contrato y la falta de cuidados en el asilo en la que la resguardó creyendo que estaría más segura ante la pandemia de Covid-19, al ser de la población de mayor riesgo.

