No puede alejarse: Taylor Swift volaría a NY para sorprender a Travis Kelce en su cumpleaños

Estados Unidos.- Tal parece que la querida y famosa cantante de country, Taylor Swift, está más que decidida en sacar a flote su relación el jugador de futbol americano, Travis Kelce, ya que no podría mantenerse lejos de este, puesto a que una fuente afirmó que la joven volaría de Nueva York hacía Nueva Jersey para sorprenderlo en su cumpleaños número 34, y antes de su siguiente partido.

Todo parece indicar que la relación entre la intérprete de Lover y el ala cerrada de los Chiefs de Kansas City va más allá de una amistad y solo un ligue, debido a que en Page Six han revelado que una fuente muy cercana a la polémica pareja, señaló que la cantante de 33 años salió de Nueva York el pasado miércoles 4 de octubre y se dirigiría hacía Nueva Jersey para encontrarse con el jugador de americano.

Esto pues, según el informante sobre este romance, que no ha parado de acaparar titulares a lo largo de todo el mundo, aseguró que el equipaje de la cantante de country estaba en Tribeca que se dirigía al aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey, donde jugaron el pasado domingo 1 de octubre en contra de los Jets de Nueva York en el en el MetLife Stadium, ubicado en la ciudad estadounidense antes mencionada.

El motivo de este repentino viaje no tiene nada que ver con otro juego de los dos veces campeones del Super Bowl, liderados por el quarterback, Patrick Mahomes, sino por el hecho de que Kelce este jueves 5 de octubre se encuentra celebrando sus 34 años de edad, del cual se desconoce si es que hará una gran fiesta al lado de sus compañeros de juego, amigos y familiares, o si será solo una cena para dos con Swift.

Esto pues aunque se ha tratado de obtener información por parte de los managers, tanto de la creadora de You Belong To Me o del ala cerrada, no se ha obtenido respuesta alguna y se cree que podrían estar bajo un estricto entrenamiento por sus compromisos laborales, dado a que el próximo domingo 9 de octubre van a enfrentarse a los Viking de Minnesota en el US Bank Stadium, ubicado en Minneapolis.

Cabe mencionar que en este partido también se espera contar con la presencia de la reconocida cantante de 33 años de edad, debido a que ha estado presente en los dos últimos, donde los Chiefs se han lucido derrotando a sus rivales, incluso en la última ocasión Taylor se presentó con varias estrellas de Hollywood que gritaron y apoyaron a los originarios de Kansas como unos fanáticos más.

