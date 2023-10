Ciudad de México.- A comienzos de esta semana, explotó la noticia de que el exconductor de TV Azteca, Andrés Roemer, había sido detenido por las autoridades en Israel. Asimismo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que ya se había negociado la extradición del también académico, por lo que próximamente llegaría al país para enfrentar a la justicia por las más de 61 denuncias de abuso y acoso que tiene en su contra.

Pese a que esto ocurrió hace aproximadamente 4 días, este jueves, 5 de octubre, la esposa del imputado, Pamela Cortés, rompió el silencio y compartió con sus seguidores en Instagram cuáles serían las medidas que tomaría una vez que su esposo fue apresado del otro lado del mundo, así como también lanzó una fuerte advertencia en contra de las personas que se atrevieran a lanzarle un mensaje de odio por medio de redes sociales.

Todo ocurrió a través de sus historias de la mencionada aplicación de Meta, donde la famosa compartió un comunicado en el que principalmente agradeció todo el apoyo y "cariño" que había recibido por la gente en los últimos días. También aclaró que no hablaría del tema relacionado con Andrés, haciendo especial énfasis en que se trataba de una situación mucho más compleja de lo que han dejado ver los medios.

"Como bien saben, me gusta llevar una comunicación muy estrecha con ustedes por este medio. Aprecio infinitamente su cariño y apoyo. Sin embargo, hay temas y situaciones que vivo sobe los que he decidido no hablar, pues son más complejos de lo que se podrían imaginar."