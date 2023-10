Paty Navidad confiesa que se hizo el 'look' de Peso Pluma por accidente: "Es traumante"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz sinaloense, Paty Navidad había causado muchas dudas en los últimos meses, pues siempre que aparece de manera pública lo hace cubriendo su rubia cabellera, pero todo esto tiene una trágica razón y decidió compartirla con sus miles de seguidores para terminar de tajo con cualquier tipo de especulación.

Ahora que la también modelo terminó de grabar algunos proyectos, decidió retomar su carrera como cantante y por ello se mantiene en contacto con sus fanáticos, quienes aprovecharon una de sus recientes transmisiones para cuestionarle acerca de su melena, así que decidió sincerarse al revelar que por accidente se dejó con el mismo 'look' que Peso Pluma y quedó traumada.

¿Por qué tiene el mismo corte que Peso Pluma?

Paty abrió su corazón y se sinceró al platicar que después de meses de encierro en las grabaciones de La Casa de los Famosos de Telemundo, optó por hacerse un cambio de imagen el cual terminó mal y ahora está pelona gracias a un mal procedimiento de decoloración, pues hasta para eso se requiere a profesionales; sin embargo, prefirió no culpar a nadie de su desgracia.

"Dije: 'bueno quiero hacerme un cambio de look' y no voy a responsabilizar a nadie absolutamente, sino que simplemente pasó, y pues quise hacerme un cambio de look y fui hacerme las luces y todo eso y ¿qué creen? que me quedé pelona, tengo el cabello así de chiquito, es más traigo el corte del Peso Pluma, te lo juro, Peso Pluma y yo tenemos el mismo corte ahorita…", platicó.

Para la famosa de La Fea Más Bella, esta experiencia ha sido complicada ya que está acostumbrada a lucir su despampanante cabellera, por lo que espera que el crecimiento sea rápido ya que aunque ha echado mano de las extensiones le quedó tan débil que no puede colocarse fijas ni en todas partes.

Es muy traumático porque no me quise poner extensiones de cabello fijas porque necesito que se recupere el cabello está totalmente destrozado, quemado y me pongo las extensiones estás que se quitan y se ponen, pues porque me gusta verme femenina", expresó.

Por lo anterior, Paty Navidad optó por usar gorras, sombreros y paliacates, pero asegura que si por casualidad la llegan a ver sin nada el cabello la van a comparar con el intérprete de corridos tumbados, pues cree que la dejaron idéntica: "Si ponen el peinado del Peso Pluma y a mí, estamos igualitos", aseveró la exintegrante de MasterChef Celebrity.

