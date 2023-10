"Qué pena me das": Daniela Parra despotrica contra leyes tras negar libertad a Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida joven por su constancia, Daniela Parra, recientemente ha empleado sus redes sociales para compartir un mensaje en el que despotrica contra las leyes mexicanas de la actualidad, debido a que considera que son injustas y que no se siguen tal cual, después de que se negara la libertad de su padre, el famoso y polémico actor de novelas, Héctor Parra, siendo contundente al señalar "qué pena me das México".

Como se sabe, el pasado mes de junio del 2021 arrestaron a Parra por el delito de abuso sexual y corrupción de menores, interpuesta por su propia hija, Alexa Hoffman, por lo que en mayo de este 2023 finalmente se le dio una condena, en la cual lo acusaron oficialmente por caso de corrupción de rumores y se le retiraron los cargos de violación y abuso, recibiendo así 10 años en prisión.

Con respecto a la ley, ambas partes tenían derecho para realizar una apelación para hacer un cambio, por lo que el pasado lunes 2 de octubre, ambas partes tuvieron una audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde Alexa apeló para que se le den otros 10 años más y no se le retiren los cargos de violación, mientras que los de Héctor lo contrario, buscando incluso llevar el resto del proceso en libertad condicionada, lo que se supone sucedería el pasado miércoles 4 de octubre.

Después de que ambas partes presentaron el recurso de apelación para ser absuelto y recuperar su libertad, magistrados se declaran "impedidos" a dar resolución al caso, por lo que su libertad tampoco sería considerada por el momento. Por este hecho, la actual integrante de Las Estrellas Bailan en Hoy no ha dudado en mostrar su descontento por este mensaje, afirmando que las leyes eran un completo chiste.

La mañana de este jueves 5 de octubre, Daniela a través de su cuenta de la red social X se lanzó en contra del magistrado Presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, expresando de manera contundente un: "Que PENA que tengas un puesto TAN importante y te quede tan grande. @MagRafaelGuerra @SCJN", recibiendo el apoyo de otras celebridades, tales como al periodista Claudia de Icaza.

Finalmente, la joven que estrenó su carrera en la TV de la mano del programa Hoy, no dudo en expresar que no puede más de ver tanta injusticia en el sistema legal, según su opinión y experiencia, confesando que: "De verdad estoy cansada, indignada y sorprendida de como funcionan las “leyes” en México. Que los tribunales que son quienes supuestamente tienen que velar por los derechos y la justicia hagan lo que se les de la gana. Que pena me das, México".

Fuente: Tribuna del Yaqui