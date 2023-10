Se filtran nuevos detalles de 'Shingeki No Kyojin Fly'; el nuevo manga cambiaría el final de 'SNK'

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Corría el año 2013 cuando el mundo entero conoció la historia de 'Eren Jeagger', un niño que anhelaba salir de las murallas en las que vivía, para poder conocer el mundo. Lamentablemente, la población en la que habitaba estaba acorralada por los titanes, un enemigo del que poco sabían, pero los acechaba muy de cerca a tal grado que aquellos monstruos lograron romper una de las enormes paredes y sembraron el terror en Shinganshina (comunidad en la que habitaba el protagonista) matando a varios de los habitantes, incluyendo a su propia madre.

Shingeki No Kyojin no tardó en convertirse en un fenómeno global, esto gracias a la enmarañada trama de misterios que se iban acumulando conforme la trama avanzaba: ¿Quiénes son los titanes?, ¿qué hay en sótano del padre de 'Eren'?, ¿por qué 'Eren' pueden convertirse en un titán?, ¿qué hay más allá de las murallas?, ¿quién es el verdadero enemigo?, son las preguntas que los fans se fueron haciendo a lo largo de estos 10 años.

Esto vendrá incluido en 'Shingeki No Kyojin Fly'

Lamentablemente, todo inicio tiene su final y para Shingeki No Kyojin llegó el mes de abril del 2021, cuando se publicó el último tomo del manga, donde se descubrieron las verdaderas intenciones de 'Eren' para provocar el retumbar, así como el destino de sus demás compañeros de la legión de reconocimiento: 'Mikasa', 'Armin', 'Jean', 'Reiner', 'Seke', 'Levi', 'Annie', Connie', 'Pieck' y el resto de los habitantes de la isla Paradise.

Como todos los amantes del anime saben, este mes de noviembre se transmitirá (por fin) el tan esperado último capítulo de Shingeki No Kyojin con un especial en el que mostrará la pelea titánica entre 'Eren' y básicamente todo lo que queda de la resistencia; como no podía ser de otra forma, Hajime Isayama preparó una especie de obsequió para los fans que disfrutaron de su historia en estos 10 años con la publicación de un nuevo manga: Shingeki No Kyojin Fly.

En esta nueva publicación se incluirán varias cosas que cualquier fan de esta hermosa historia disfrutará, como es el caso de un artbook que contendrá escenas eliminadas del manga; un episodio titulado 'Bad Boy'; un final secreto que se situará en el futuro y se cree que podría cambiar todo; el último tomo de SNK redibujado con detalles extra; la bufanda de 'Mikada' (color negro, porque en el manga es de este color); y la llave del sótano de 'Grisha Jeagger'.

Finalmente, Shingeki No Kyojin Fly incluirá una carta de Hajime Isayama para todos los fans, en la que detalla todo lo que incluye este nuevo tomo y menciona que se siente orgulloso de ser conocido por no ser el mejor ilustrador de esta exigente industria. En caso de que tú quieras conseguir este nuevo manga de colección ahorrar porque se cree que costará cerca de 120 dólares (2 mil pesos mexicanos) y se estrenará para el próximo 30 de noviembre.

