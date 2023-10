"Soy una loba herida": Shakira habla de su dolor; defiende temas contra Piqué y Clara Chía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante colombiana, Shakira, dio la cara ante sus polémicas con la frente en alto, pues acaba de brindar una entrevista en la que habló de su dolor tras su separación, confesando por primera vez que se sintió como "una loba herida" ante las infidelidades de su pareja, defendiendo su postura al escribir temas contra el exfutbolsita español, Gerard Piqué, y su actual pareja, Clara Chía.

Fue hace más de un año que el exjugador del FC Barcelona y la cantante de origen colombiano terminaron su relación de más de 12 años, la cual se dijo que fue por una infidelidad por parte del padre de sus dos hijos, hecho del que se mantuvo callada una larga temporada, incluso lanzó el tema Monotonía, en el que dice que ninguno tuvo culpas, sino que fue la rutina lo que los acabado, hasta que en febrero del 2023 lanzó su tema con Bizarrap, en el que confirmó todo lo dicho y poco después TQG con Karol G, donde se empoderó demostrando que lo estaba superando.

La cantante colombiana estuvo presente en la conferencia de prensa de la Semana de la Música Latina Billboard, donde recibió discos plateados como reconocimiento por el éxito de sus temas Copa Vacía y Acróstico. En la conversación que sostuvo con diversos medios de comunicación, la artista decidió abrir su corazón para revelar cómo han sido los últimos meses de su vida, luego de su mediática separación del padre de sus dos hijos.

Shakira con Bizarrap. Internet

La respuesta sorprendió a todos pues la intérprete de Te Felicito declaró que: "Es un regalo poder sentir que tengo tantas hermanas allá afuera, porque me siento hermanada con el público femenino, siento que hay tantas mujeres que han pasado por lo que yo he pasado, incluso que han vivido experiencias aún peores que la mía, o mejores, pero que tenemos tanto en común que no estoy sola".

Inclusive, Shakira manifestó que se siente creativa y con ánimo de estar en el estudio de grabación, pues es un momento en el que la música se convirtió en la forma de hacer catarsis para eliminar todo el dolor que ha experimentado: "Estoy muy inspirada, estoy con ganas, no sé qué me pasa, no sé, no tengo ni idea, no es que he estado así en todas las etapas de mi vida, ha habido etapas en las que me tienen que llevar con una grúa al estudio, me tienen que arrastrar… a veces se pelea uno con su trabajo, a todo el mundo le pasa, pero ahora estoy en una luna de miel con esto de hacer música".

La prueba de esta declaración fue el lanzamiento de Bzrp Music Sessions, Vol. 53, la colaboración que hizo con el argentino Bizarrap donde lanzó fuertes dardos en contra de el exfutbolista, revelando las infidelidades y el problema con la Hacienda española, misma que también se colocó en la segunda posición de la lista Global 200 de Billboard y se convirtió en un himno al empoderamiento femenino.

Finalmente, con respecto al tema con Bizarrap, la madre de Sasha y Milán confesó que: "Me decían: 'Cambia la letra, eso no puede salir'. Y yo contesté que no soy diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida. Me ha sorprendido poder hacer limonada con los limones más agrios", lo que sin duda fue todo un acierto para la barranquillera que ahora vive de los mejores momentos en su carrera musical.

Fuente: Tribuna del Yaqui