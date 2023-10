Tras infidelidad, Adianez Hernández asegura que "nunca dejará de querer" a Rodrigo Cachero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adianez Hernández reapareció ante las cámaras tras el escándalo que causó su separación con Rodrigo Cachero, con quien compartió más de una década y procreó a sus dos hijos y aunque todo se dio debido a una infidelidad de su parte con Augusto Bravo, la conductora asegura que nunca le perderá cariño a su ahora ex.

Fue a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde la exintegrante de Survivor México fue interceptada por los reporteros y dejó en claro que a pesar de la forma en que terminaron las cosas siempre le va a guardar respeto al padre de sus hijos, a quien le desea lo mejor en su vida y dice no tener nada malo que expresarse de él.

Creo que finalmente después de 11 años hay un cariño entre los dos muy grande, yo también lo quiero muchísimo, lo respeto muchísimo, de mí no hay más que palabras buenas hacia él", aseguró ante las cámaras de Venga la Alegría,

De igual forma, aprovechó para pedir respeto a todas las personas que la han atacado en redes sociales señalándola de ser una mujer infiel, pues considera que no hay persona que no haya tenido tropiezos en su vida que tenga la calidad de juzgar: "Es muy fácil hablar, es muy fácil criticar y es muy fácil juzgar cuando, o sea, es que realmente de hecho muchas veces hasta veo a varios de mis compañeros hablando, y muchos sí me han apoyado, otros juzgan y pues sí, a lo mejor porque no he hablado, pero creo que finalmente no se trata ni de estar criticando ni de estar juzgando".

Adianez es contundente al decir que no tiene que dar explicaciones de lo que pasa con su vida, por lo que no piensa hablar más de su actual relación ni de la forma en la que está llevando este proceso, pues está enfocada en que todo se acomode principalmente con sus hijos: "Si la gente quiere hablar o no quiere hablar yo no tengo que dar la vuelta, lo que me importa es mi familia, y Rodrigo, los niños y yo estamos bien".

La famosa confesó que después de su separación comenzó a tomar terapia, pues aunque se considera una mujer fuerte emocionalmente, es consciente de que fue un shock para sus hijos, así que se ha dedicado a intentar ser feliz a pesar de lo que la opinión pública pueda decir. Respecto a su nuevo romance, Adianez Hernández prefirió no hablar del tema para evitar más controversia, pero eso no evitó que internautas se le fueran en contra.

Fuente: Tribuna