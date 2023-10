VIDEO: Guardia de seguridad agrede a fanático de Shakira en presencia de la cantante

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- Un elemento de seguridad agredió a uno de los seguidores de Shakira cuando la cantante salía de un evento en la ciudad de Miami, Estados Unidos. El momento quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los usuarios reprobaron el actuar del guardia y piden que haya consecuencias.

Los hechos se dieron después de que la cantante colombiana, quien iba acompañada por su hermano Tonino Mebarak, abordó una camioneta y algunos de los fans se acercaron para poder entregarle varios regalos, detalle que Shakira agradeció con una sonrisa, según mostraron las cámaras del programa ¡Siéntese quien pueda!, en su emisión de este jueves.

Posteriormente, la seguridad del lugar pidió a los fanáticos de la artista que se retiraran para cerrar la puerta del auto, pero ante la nula respuesta, un guardia se acercó y empujó a un hombre. Pese a que la famosa estaba detrás del incidente, no reaccionó de ninguna manera y la camioneta se cerró. Acto seguido, en las imágenes se observa como el guardia sujeta y propina otro empujón más fuerte al seguidor.

Lamentablemente la situación no terminó ahí, pues el sujeto agredido se volteó para encarar al elemento de seguridad, pero al ver que este caminaba sin mirarlo, decidió irse tras él para darle un cabezazo en la espalda. Instante en que se observa que la camioneta donde era trasladada Shakira continúa en el lugar, aunque segundos más tarde se marchó.

De acuerdo con el programa de televisión, la persona agredida aseguró que el guardia le quitó su celular y se lo aventó al suelo, además de romper sus lentes de sol. Por lo que, al no tener respuesta por las agresiones, llamó a la Policía para que interviniera en el caso, detalle por el que hasta ahora continúan las investigaciones del suceso.

Piqué y El Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de subir a su coche al exfutbolista Gerard Piqué y recorrer una parte de Barcelona en España. Por medio del canal de YouTube, PelucheEn ElEstuche, el youtuber cuestionó al ahora presidente de la Kings League, e incluso hubo una referencia a su expareja y madre de sus hijos, Shakira.

Durante el recorrido por Barcelona, el jugador no mencionó a cantante; sin embargo, hubo un guiño cuando el exjugador habló sobre peso Pluma con su colaboración con Bizarrap. 2Ponme algo (de música) ahora que se ha puesto muy de moda Peso Pluma, la del cantante con Bizarrap", señaló el español; no obstante, al terminar la canción el Escorpión Dorado preguntó: "¿Alguna otra canción de Bizarrap o ya le dejo así?" a lo que Piqué respondió: "No, déjalo así, jajaja2.

Fuente: Tribuna