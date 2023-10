Adiós TV Azteca: Paty Chapoy anuncia que ya prepara su última despedida en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de los espectáculos, Pati Chapoy, aparentemente ya está más que lista para decirle adiós a TV Azteca, debido a que en una reciente entrevista acaba de confesar que ya ha hablado para preparar su última despedida de su programa, Ventaneando, para el cual ha estado dirigiendo e informando los chismes más impactantes del medio desde hace casi 30 años.

Sin duda alguna, cuando se habla de la emisión vespertina de la empresa del Ajusco, el principal nombre que se viene a la mente de cualquiera que lo conozca es Chapoy, pues aunque Daniel Bisogno y Pedro Sola también han sido parte integral, la periodista es su líder y siempre se ha mantenido en el centro de todo, desde su comienzo en 1996 hasta la actualidad, casi tres décadas después de su estreno.

Es por ese motivo que el público no se imagina Ventaneando sin Pati, por lo que recientemente en una entrevista con Quien, le cuestionaron respecto a qué pasará cuando ella muera y no pueda aparecer o manejar la producción, ella fue muy claro al señalar que lo tiene contemplado y por eso: "Siempre he comentado que no me voy a perder la noticia de mi muerte y seguramente va a ser en el foro de Ventaneando o haciendo una entrevista".

Pati Chapoy tiene casi 30 años en Ventaneando. Internet

De igual forma, la esposa de Álvaro Dávila señaló que el día que pase la emisión no va a terminarse, expresando de manera contundente que: "No tengo por qué parar por nada, me refiero a que no soy tierra fértil ni para el miedo ni para cualquier emoción que me obligue a parar. Eso sí lo quiero dejar muy claro", afirmando que ella desea que todo continúe tal cual, y que los que se encuentren al frente lo manejen como siempre.

Concluyendo con el tema de su muerte, Pati declaró que ella ya dejó muy en claro que el programa de la empresa de Ricardo Salinas Pliego será el primero en dar su noticia, señalando que: "Es lo que les digo a mis compañeros, si aquí (en el foro de Ventaneando) me pasa algo, nada de que cortan cámaras ni nada, automáticamente resuelven la situación y la noticia la damos nosotros", demostrando el compromiso a su emisión.

En cuanto a lo que pensaba de que el público llene X, Instagram y demás con memes suyos, expresó que le parece divertido y no le molesta, y con respecto a que la asocien con chismes, afirmó que: "Lo que se le olvida al público en general es que todos nacemos con una carga de morbo porque el comentario en una casa siempre es el cotilleo de lo que está pasando alrededor, 'Ya viste que llegó la tía, ya viste que se cambió el pelo', siempre estamos así".

Pati Chapoy. Internet

