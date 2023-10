Belá Marcovich da escalofriantes detalles del maltrato que vivió con el guitarrista de Caifanes

Ciudad de México.- A mediados del presente año, trascendió la noticia de que Belá Marcovich, primogénita de Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, denunció a su padre por violencia intrafamiliar. A 4 meses de que esta 'bomba' explotara, la joven volvió de Francia, país en el que actualmente reside para continuar con la demanda en contra de su padre, así como también desea brindarle apoyo emocional a su madre, Gabriela Martínez, hecho que reveló durante la tarde de este viernes, 6 de octubre, en Ventaneando.

Durante la entrevista, la joven mencionó que no podía hablar mucho sobre cómo iba el caso y la postura de las autoridades, pero sí aseguró que no resultó ser una tarea fácil denunciar a su progenitor frente a la policía, puesto fue revictimizada constantemente por las propias psicólogas de la Fiscalía, a quienes tachó de ser un tanto agresivas al momento en que evaluaron si había sido víctima de violencia por parte de Alejandro.

"Uno como víctima... te sientes un poco señalado, como que no te creen. Igual ciertos resultados que no puedo compartir ahora mismo, pero son ciertas cosas que te hacen sentir peor", relató la joven.

Belá Marcovich denuncia a su padre, Alejandro Marcovich

Créditos: Internet

Tras esta confesión, la conductora del show de espectáculos de TV Azteca, Linet Puente, cuestionó a Belá sobre cuál fue la "gota que derramó el vaso" para que denunciara a su padre ante las autoridades. Belá recordó que el detonante principal fue la violencia física y dejó entrever que su padre le tiró el cabello en una ocasión, aunque lamentó que tuviera que llegar hasta eso para demandarlo, puesto considera que la violencia emocional es mucho peor, ya que ésta te deja marcado.

"Tristemente la agresión física; no debería ser así, porque la agresión psicológica la venimos cargando muchísimo (...) A veces es peor, porque igual el golpe y el jalón se te sana, pero decir: 'Mi papá me jaloneó', lo tienes en la mente 24 horas en tu corazón , lo recuerdas", sentenció Marcovich.

Por su parte, Pati Chapoy le preguntó a Belá en qué momento comenzaron las agresiones de Alejandro en contra de ella y de su hermano; fue entonces que la joven Marcovich hizo una declaración que estremeció a todo el equipo de Ventaneando y es que, según ella, todo dio inicio cuando su hermano menor cumplió 7 años, lo que significaría que su padre habría estado abusando de ellos desde hace casi dos décadas.

Belá relató que, al estar dentro de su familia, llegó a normalizar el maltrato al que fue sometida a manos del exmusico e incluso llegó a justificarlo, creyendo que éste era el comportamiento de su padre, pero con el pasar de los años y tras ver cómo eran los progenitores de otros niños con sus hijos, notó que las cosas en realidad no estaban bien; también resaltó que otras personas la ayudaron a percatarse de que el maltrato no era normal.

"(Me di cuenta) en la comparación de ver como son otros papás con sus hijos y tú ya sientes que las cosas con tus papás no están bien. Normalmente que alguien más te lo diga es porque tú estás adentro, precisamente normalizas y dices 'mi papá es así', pero luego te das cuenta que los papás no son así y que no es natural."