Corren a Michelle Rubalcava de 'VLA'; Kaffie asegura que fue por hablar de Pati Chapoy

Ciudad de México.- El famoso conductor Michelle Rubalcava ha acaparado la atención de toda la prensa debido a que en horas recientes trascendió la noticia de que había sido despedido del programa Venga la Alegría, en el cual tenía menos de dos meses de estar trabajando. Fue el mismo presentador quien confirmó su salida del matutino, en medio de rumores que apuntan a que los ejecutivos lo corrieron por haber hablado de la longeva periodista Pati Chapoy.

El primero en filtrar esta información fue Álex Kaffie, quien mediante su cuenta oficial de Instagram explicó que se había enterado de que Michelle fue despedido porque se metió con la 'intocable' de la empresa del Ajusco: "Me entero que corrieron a Michelle Rubalcava de 'Venga la Alegría'. ¡Ni dos meses duró ahí! Sus jefas se deshicieron de él y no le dieron tiempo ni siquiera de hacer la antigüedad requerida para que TV AZTECA le dé en diciembre su pavo navideño", dijo burlándose.

Posteriormente, el llamado 'Villano de los espectáculos' expresó que su colega ya estaba advertido de que no debería de hablar ni para bien ni para mal de Chapoy: "Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González le advirtió que no se metiera con la intocable Patricia Chapoy Acevedo, quien además de ser consentida de don Ricardo Salinas Pliego ¡es accionista de la televisora! Pero por uno le entró (sin albur) y por el otro le salió el consejo", agregó.

Michelle Rubalcava fue despedido de 'VLA'/ Instagram @kaffievillano

Kaffie hizo referencia a que Michelle mencionó el pleito que mantienen Pati y TV Azteca con Gloria Trevi desde hace años, por una denuncia que puso la cantante en su contra. Luego de que se volviera viral esta información, Rubalcava tuvo que romper el silencio y mediante una transmisión en YouTube confirmó que recibió un llamado de atención por hablar de temas controversiales y que por esto mismo fue despedido de Venga la Alegría.

Michelle confesó que prefirió llegar a un acuerdo con las personas "de arriba" con las que habló, pues él defendió sus ideales y admitió que no iba a cambiar su forma de ser para complacer a los ejecutivos de la televisora: "Yo tengo una esencia, yo tengo una manera de ser, a mí me gusta hablar al chile, me gusta hablar las cosas frontales... si estoy en una casa donde a lo mejor no está permitido, yo lo tengo que aceptar y eso fue lo que pasó. Cuando no estás tan a gusto con unas reglas, tienes todo el derecho de irte".

Sin embargo, el conductor señaló que no tenía nada malo qué decir ni del Ajusco ni de sus compañeros de matutino pues siempre recibió un gran trato y se fue con muy buen sabor de boca tras estas semanas al aire: "En verdad, de una vez yo les adelanto, bien agradecido. Han de pensar todos que me pelee con alguien, han de pensar mil cosas". Finalmente, 'Mich' dijo que no daría entrevistas para hablar de su despido y que tampoco hablaría explícitamente de TV Azteca y Venga la Alegría.

No hubo amenazas, no hubo nada. Les mando un beso a todos mis compañeros conductores con los que estuve, a mis productoras Maru Silva y Mónica Alcaraz, que las adoro".

