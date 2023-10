¿Galilea Montijo tendrá otro hijo a sus 50 años? Tras divorcio, esto confesó en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Galilea Montijo de nueva cuenta se apoderó de la atención de toda la prensa y público de Televisa debido a que recientemente se confesó ante las cámaras y compartió que existe la posibilidad de que tenga otro hijo. Como se sabe, la también actriz de 50 años anunció a inicios de este 2023 que había finiquitado su divorcio de Fernando Reina Iglesias tras 11 años de matrimonio y su hijo en común, Mateo.

Durante una reciente transmisión del programa Hoy, la producción pasó una nota en la que Noelia confiesa que quiere convertirse en madre por primera vez a través de gestación subrogada y la mujer originaria del estado de Jalisco confesó que ella estaba investigando sobre el tema: "¿Qué vendría siendo?", preguntó 'El Negro' Araiza. Inmediatamente después, Gali explicó que este vientre se refiere a cuando una persona alquila un vientre para tener hijos.

(Es) cuando rentas un vientre si tienes óvulos congelados... Cuando rentas un vientre, agarras del laboratorio tu óvulo, el esperma de tu pareja, lo fecundan en un vientre que tú estás rentando. No es fácil, hay un tratamiento que debes seguir", dijo.

Galilea Montijo solo tuvo un hijo con Fernando Reina Iglesias

Asimismo, la novia del modelo Isaac Moreno compartió que los óvulos se deben de congelar "a una edad de los 30 a 35 o 40 años", que es cuando son más fértiles. Momentos después fue cuando Montijo confesó su interés en este método para tener hijos: Hay otra manera. Cuando tú como mujer ya no sirven tus óvulos, luego les doy una clase. Les digo porque estoy en el tema, estoy investigando el tema porque yo ya no puedo (tener más hijos)".

Y aunque ella ya no está en edad para que coloquen sus óvulos a un vientre en alquiler, la tapatía compartió que de igual manera puede ser madre a través de otro método: "Mis óvulos ya no sirven, pero podría pedirle a una prima o hermana", añadió. Para desviar la atención de la controversia, Galilea hizo una broma a su compañero: "Es un tema bien interesante y controversial porque hay mucha información y gente que no (entiende) ahora préstame un esperma, también se puede".

Tras estas declaraciones, los rumores sobre que 'La Gali' planea tener hijos con su actual pareja no se han hecho esperar, sobre todo porque su relación va viento en popa. La conductora mexicana y el originario de Islas Canarias han sido captados varias veces vacacionando en el caribe mexicano, además de que él lo acompaña a compromisos laborales, como sucedió en las galas de La Casa de los Famosos México.

Galilea Montijo podría tener otro hijo con su novio

