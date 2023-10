Golpe a Britney Spears: Padre de la cantante, James Parnell, hospitalizado; reportan grave

Comparta este artículo

Estados Unidos.- La famosa y reconocida cantante estadounidense, Britney Spears, recientemente acaba recibir un duro golpe a nivel emocional, debido a que han informado que James Parnell Spears, el padre de la reconocida estrella del pop, se encuentra hospitalizado desde hace varias semanas, incluso han reportado que se encuentra muy grave, preocupando ante el terrible panorama en su salud.

La mañana de este viernes 6 de octubre ha comenzado a viralizarse lo noticia de que el padre de la intérprete de Ooops I Did It Again, está hospitalizado desde hace varias semanas debido a que ha contraído una severa infección que lo tiene en un estado muy grave, según los informes de medios estadounidenses, tales como TMZ, que tiene semanas asegurando que la salud de James está empeorando.

Aparentemente el progenitor de 71 años de Spears, estaría desde el mes de septiembre internado en una unidad especializada en la atención de infecciones, aunque no se ha dicho cual es la que está aquejando y poniendo en riesgo la vida de James, incluso declararon que ya fue operado para tratar de detener el avance de la misma y encontrar alguna mejoría en la salud de Parnell Spears, que seguiría grave.

Britney con James y su madre. Internet

Cabe mencionar que fue a finales de agosto cuando el medio estadounidense antes mencionado ya había hablado de sus problemas de salud, asegurando que el reemplazo de rodilla que James tuvo hace 16 años era lo que estaba mal, mencionando que el metal por el que se reemplazó el hueso ha ocasionado que desarrolle una terrible infección que sigue sin poder controlarse, motivo por el que al parecer el próximo viernes 25 de agosto va a entrar a un quirófano.

De igual forma, señalaron que James se encuentra bastante enfermo y tiene varios meses entrando y saliendo del hospital, agregando que cuando la creadora de Toxic se enteró de esto tomó la decisión de retomar su relación y no arrepentirse si pasa algo malo de haber acabado de esa manera, lo que tendría muy conmovido y también eufórico al señor Spears en estos momentos, dándole ánimos para seguir.

Hasta el momento los representantes legales de Britney, los hermanos de esta, como Jamie Lee Spears, o los del Parnell, no se han pronunciado para hablar sobre el delicado tema de la salud del patriarca de la familia, pero se espera que muy pronto salgan a aclarar todas las dudas con respecto a este tema tan complicado.

James y Britney antes del Free Britney. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui