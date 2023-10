Lupita D'Alessio revela que la separación de su hijo con 'Charito' le causó problemas de salud

Ciudad de México.- El pasado mes de julio, el mundo de la farándula se sacudió después de que Ernesto D'Alessio y su entonces esposa, 'Charito' Ruiz revelaran que, luego de 16 años de matrimonio, habían decidido separarse. Aún así, advirtieron que continuarían teniendo apariciones juntos, esto debido a que ambos padres de familia y procurarán hacer lo mejor para sus pequeños hijos.

Aunque hasta el momento no se ha revelado una causa concreta de la separación e incluso se llegó a especular que hubo alguna infidelidad, la querida cantante y madre de Ernesto, Lupita D'Alessio, optó por guardar silencio mientras explotaba la noticia y no fue sino hasta la tarde de este viernes, 6 de octubre, que la celebridad compartió lo que ocurrió con ella tras enterarse de semejante premisa.

Según lo dicho por la colega de Paquita la del Barrio, la noticia de la separación de su hijo le causó afectaciones en la salud, al grado en el que, tras terminar un show en Morelia, tuvo que regresar a la Ciudad de México para atenderse. La denominada 'Leona Dormida', declaró que tras enterarse de la noticia desarrolló tres úlceras nerviosas que sel complicaron, hecho que atribuyó al dolor de su hijo.

Ernesto D'Alessio confirmó su separación en julio

"No pues estoy así por su separación, osea eso fue difícil para mí porque junto con la gira me salieron tres úlceras (nerviosas) y se me complicó porque el dolor de un hijo es tu dolor."