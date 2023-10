"Marrana": Michelle Rubalcava se lanza en contra de Kaffie tras exponer su despido de 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso presentador y polémico creador de contenido de espectáculos, Michelle Rubalcava, recientemente no se contuvo y con toda su ira tachó de "marrana" al reconocido excolumnista del Heraldo de México y famoso presentador de TV, Álex Kaffie, pues a través de sus redes sociales se lanzó en su contra, después de que el 'Villano de los Espectáculos' expusiera su despido de Venga la Alegría.

Hace poco el reconocido expresentador de Sale el Sol empleó sus redes sociales para burlarse de Rubalcava al señalar que había sido despedido del matutino, expresando que: "Me entero que corrieron a Michelle Rubalcava de 'Venga la Alegría'. ¡Ni dos meses duró ahí! Sus jefas se deshicieron de él y no le dieron tiempo ni siquiera de hacer la antigüedad requerida para que TV AZTECA le dé en diciembre su pavo navideño".

Ante este hecho, Kaffie afirmó que el motivo fue por hablar hablado de Pati Chapoy y el tema de Gloria Trevi, la cual la tiene demandada, agregando que: "Flor María Natividad Rubio Loya de Amador Martínez González le advirtió que no se metiera con la intocable Patricia Chapoy Acevedo, quien además de ser consentida de don Ricardo Salinas Pliego ¡es accionista de la televisora! Pero por uno le entró (sin albur) y por el otro le salió el consejo".

Kaffie anuncia despido de Michelle. Instagram @kaffievillano

Poco después de eso, salió un video en el canal de YouTube de Rubalcava, en el que aclaró que fue lo que pasó en realidad, confirmando su salido: "Yo tengo una esencia, yo tengo una manera de ser, a mí me gusta hablar al chile, me gusta hablar las cosas frontales... si estoy en una casa donde a lo mejor no está permitido, yo lo tengo que aceptar y eso fue lo que pasó. Cuando no estás tan a gusto con unas reglas, tienes todo el derecho de irte", negando que hubiera amenazas o maltratos, agradeciendo a Maru Silva la oportunidad.

Pero ahora, la mañana de este viernes 6 de octubre, parece que apenas vio la información que lanzó el expresentador de Imagen TV, debido a que empleó su cuenta de X para lanzarse en su contra, enviando un mensaje en el que señaló que: "Me entero que la marrana de @Kaffievillano me anda ladrando en su olvidada y gris página de Instagram jajajaja y que anda muy preocupada por mis decisiones laborales… pero si hola la que tampoco pega en ningún lado con razón ni su papá lo quiso y salió huyendo".

Cabe mencionar que hasta el momento el denominado 'Villano de los Espectáculos' no ha salido para darle una respuesta al tuit del expresentador de De Primera Mano, pero a como suele ser el presentador de los espectáculos, se espera que no tarde en darle un severo revés a lo que ha dicho en su contra y en los siguientes días comience una guerra de dimes y diretes entre ambos.

Fuente: Tribuna del Yaqui