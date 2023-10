Michelle Vieth rompe el silencio en 'Ventaneando' y revela si tiene un amorío con Arturo Carmona

Ciudad de México.- Dado a los extenuantes horarios en la industria de la farándula, es natural que cada tanto surja un romance entre los protagonistas de alguna producción. Es bajo este contexto que no resultó extraño cuando comenzaron a correr rumores de que Michelle Vieth y Arturo Carmona habían comenzado a tener un amorío, sobretodo porque ambos son las figuras estelares en la obra de teatro Los Amantes Perfectos.

Sin embargo, todas las esperanzas de que hubiera algo entre el exboxeador y la actriz de Amigas y Rivales terminó por los suelos, la noche del pasado jueves, 5 de octubre, cuando acudió a amadrinar la inauguración de un estudio de baile en la colonia Juárez de la Ciudad de México, momento en el que tuvo un encuentro con la prensa, incluidos los periodistas de Ventaneando, a quienes les reveló la verdad detrás de su relación con Carmona.

Según declaraciones de la querida amiga de Aracely Arámbula, ella no mantiene ningún amorío, resaltando que la única relación que tiene con el atleta es estrictamente profesional. La actriz también señaló que ésta no es la primera vez que la prensa la emparejaba con alguno de sus coprotagonistas e incluso llegó a decir que era algo que le ocurría muy seguido, porque la gente llegaba a percibir una gran química entre ella con sus compañeros y piensan que sería algo positivo que tuvieran un noviazgo en la vida real.

"¡Ay Dios mío no! A ver, está padre y es muy bonito y me pasa todo el tiempo que la gente porque hacemos pareja en una novela, digan '¡ay qué padre! En la vida real'. ¡No! Pero no, no confundan las cosas. No, él se incluyó y fue parte de esta propuesta que estamos teniendo que es multiestalar y que es cíclico en Nueva York él vino a dar función en lugar del señor Alejandro Suárez y también en Monterrey estuvo pero ya en lugar de Christian De la Fuente", señaló Michelle.