¿Recuerdas a Martín Ricca? Tras dejar la fama y volverse cocinero, reaparece en Televisa

Ciudad de México.- A inicios de la década de los 2000's, el joven actor Martín Ricca se convirtió en uno de los galanes infantiles más cotizados de Televisa gracias a su participación en importantes melodramas de la empresa, donde actuó al lado de Belinda y Daniela Luján. Sin embargo, hace casi dos décadas que el famoso se tomó la libertad de dejar la televisión para volver a Argentina, donde incluso tuvo la oportunidad de graduarse como cocinero.

En su país natal, Ricca también le apostó al futbol, además formó parte de una banda, pero este 2023 tomó la decisión de retomar su carrera en México uniéndose al elenco del espectáculo 2000's x siempre. Sin embargo, este viernes 6 de octubre Martín emocionó a sus seguidores pues fue captado llegando a las instalaciones de San Ángel, lo que hizo pensar a muchos que podría estar en trámites para volver a las novelas.

Desafortunadamente, el mismo cantante de 37 años compartió en unja entrevista con Edén Dorantes que de momento no tiene ninguna oferta laboral y que se encontraba solo ahí para participar como invitado en el programa Cuéntamelo YA!. Además de hablar de sus proyectos laborales, Martín también opinó acerca de la polémica que protagonizó Cristian Castro por hablar característico acento argentino durante las diversas entrevistas que ha ofrecido en dicho país sudamericano.

Antes y después de Martín Ricca

El actor de novelas como El diario de Daniela, ¡Amigos x siempre! y Cómplices al rescate, manifestó ante la prensa mexicana que el hijo de Verónica Castro es un ferviente admirador de su cultura, por lo que no considera que esté mal que trate de hablar como uno de ellos: "Pero él siempre tuvo mucha afinidad por Argentina, entonces yo creo que hay que tenerle paciencia porque él es así, yo creo que es una persona muy especial, y siempre como que quiso mucho a mi país, de hecho, hace muchos conciertos por allá, ahora hace programas".

Y ante los comentarios con respecto a que ni él mismo tiene tan marcado el acento como el cantante mexicano, esto respondió: "Yo sí me mimetizo mucho cuando llego a México, pero es como una forma natural, ni siquiera me doy cuenta y ya soy un mexicano más… pero es una mezcla". Cambiando radicalmente de tema, Martin fue cuestionado si invitaría a salir a Belinda, su famosa excompañera de la pantalla chica.

Descartando tener interés romántico en la chica pop, el argentino precisó que pronto se la encontrará en un espectáculo musical: "Sí, no sé si salir, pero convivir, como te digo, ahora el 10 seguramente no la vamos a encontrar". Pero al escuchar que la cantante es una mujer a la que le gustan los lujos, inmediatamente replicó con una gran sonrisa: "Entonces yo no soy el indicado”. Finalmente, ya en tono más serio el artista puntualizó que le tiene mucho aprecio a Beli:

No importa eso, yo le tengo mucho cariño por lo que viví con ella, y sobre todo mucho respeto por la gran artista que es, entonces sería un gusto encontrarla y ¿por qué no?, compartir algo, una comida, algún escenario, alguna canción, sería muy lindo la verdad".

Fuente: Tribuna