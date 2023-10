Apio Quijano rompe el silencio por su polémica lealtad a Sergio Mayer en los 90’s Pop Tour

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Apio Quijano se ganó un sinfín de críticas por la decisión que tomó acerca de su participación en los 90’s Pop Tour, donde comparte escenario con varias agrupaciones de la época, entre ellas Garibaldi, con quienes se negó a cantar argumentando su lealtad y respaldo hacia su amigo Sergio Mayer y de poco profesional no lo han bajado.

Cabe recordar que mientras el exdiputado se encontraba grabando La Casa de los Famosos México, sus excompañeros aprovecharon para organizar su regreso a los escenarios y lo dejaron fuera del proyecto, así que como la licencia del nombre no la tienen ahora se llaman GB5 y han destapado que mientras él tomó el mando como representante maltrató a algunas integrantes, mientras que a otros los despidió.

Por lo anterior, el chico de Kabah le prometió a Mayer no cantar sus canciones: "Yo te voy a decir algo, para que estés tranquilo. Yo no me voy a subir a las canciones de GB5", dijo el cantante y cumplió su palabra, así que lo han tundido recordándole que el reality en el que trabajaron ya terminó y que es una falta de respeto al público su decisión.

Sin embargo, el intérprete de La Calle de las Sirenas aclaró ante las cámaras del programa De Primera Mano que no se trata de un capricho ni una falta de respeto hacia lo GB5: "Fue una decisión personal y no es un berrinche, porque las veces que me subía a cantar 'La Ventanita' la bailaba con él (Mayer) y ha sido un buen amigo de muchos años, después en la casa sentí su apoyo y su amor", aseguró.

Apio Quijano dijo que no le interesa entrar en polémica con la agrupación, pues habló con ellos para explicarles que intenta apoyar a su amigo, quien asegura se sintió afectado luego de que lo desplazaran: "Me dijo que se sintió muy feo por cómo se dieron las cosas, pues básicamente fue como un apoyo para él y un acto de lealtad al Team Infierno", platicó el famoso.

Finalmente, destacó que no tiene ningún problema con los antes Garibaldi y que comprendieron su postura, por lo que su amistad con ellos sigue más allá del show: "Me llevo perfecto, los adoro a Charly, Paty, Luisa Fernanda y de verdad a cada uno de ellos. Creo que son unos seres maravillosos que los he tenido en muchísimos años y padrísimo de compartir con ellos".

Fuente: Tribuna