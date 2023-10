Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el momento más duro de la pandemia por Covid-19, Ariana Grande y Dalton Gomez se conocieron, cuando la estrella de Victorius estaba por comprar una mansión. Según algunos informes, ambos tuvieron un flechazo instantáneo, lo que los llevó a convivir por mucho más tiempo. Para el mes de mayo del 2021, se filtró la noticia de que la joven pareja se había casado en secreto, en medio de una ceremonia privada con muy pocos invitados.

A 2 años de este acontecimiento, más precisamente durante los primeros meses de este 2023, Ariana Grande comenzó a activar las alarmas de que algo no estaba tan bien con su relación con el exitoso agente inmobiliario, ¿la razón? La cantante de Thank You Next comenzó a tener apariciones públicas sin su anillo de matrimonio, algo que en definitiva era una mala señal; sin embargo, la famosa continuó su vida normal e incluso llegó a publicar un mensaje en conmemoración de su aniversario con una fotografía de ambos en su historia de Instagram.

Esto último calmó las aguas y provocó que la gente creyera que todo se trataba de especulaciones; sin embargo para este momento, la separación de Dalton Gomez y 7 Rings era un hecho. De acuerdo con algunas fuentes cercanas a la actriz de Scream Queens, ambos comenzaron a tener fuertes problemas en el año 2022; mientras que para el mes de enero, el agente inmobiliario habría intentado arreglar su matrimonio, viajando hasta Londres, ciudad en la que Ariana se encontraba filmando Wicked, pero las cosas no salieron según lo esperado.

Ariana Grande y Dalton Gomez se divorcian tras meses separados

Créditos: Internet

La pareja optó por separarse para el mes de febrero del presente año, aunque no realizaron la solicitud de divorcio sino hasta el pasado mes de septiembre, esto debido a que ambos querían protegerse el uno al otro de un divorcio duro, por lo que se tomaron su tiempo para concretar acuerdos que dejaran contentas a ambas partes, esto según información de una fuente cercana a la pareja para Page Six.

"Ariana y Dalton realmente querían cuidar de cada uno durante todo esto y hacérselo lo más fácil posible el uno al otro, por eso realmente tomaron su tiempo con todo (...) Se tienen un gran respeto mutuo".

De acuerdo con información a la que el mencionado medio de comunicación tuvo acceso, la pareja se divorció oficialmente el pasado viernes, 6 de octubre. Según información de algunas fuentes cercanas a la cantante, Ariana no pagará una manutención conyugal mensual, sino que realizará un pago por adelantado, que según TMZ constará de 1 millón 250 mil dólares, según el acuerdo prenupcial que ambos firmaron.

Ariana Grande pagará millonaria cifra a Dalton Gomez por su separación

Créditos: Internet

De acuerdo con datos del mismo medio, aunado a esta cifra, Grande también pagará cerca de 250 mil dólares a Gomez para que éste se encargue de cubrir los honorarios de sus abogados; también repartirán por partes iguales las cosas que ambos hayan adquirido juntos a lo largo de su relación. Por otro lado, algunos informes indican que la relación de Ariana Grande con su coprotagonista de Wicked, Ethan Slater, va viento en popa, incluso se dice que ambos ya viven juntos en Nueva York.

Fuentes: Tribuna