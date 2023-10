Bruno Mars, atrapado en Israel por la guerra; se vuelve tendencia y fans piensan lo peor

Comparta este artículo

Tel Aviv, Israel.- En plena celebración del Shabat, el considerado 'sagrado séptimo día de la semana' para los judíos, Israel sufrió un ataque sorpresa a manos de integrantes del grupo terrorista Hamas, que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y destrucción en el país. Sumado a ello, se reporta que el cantante americano Bruno Mars estaría atrapado en algún sitio de esta nación, debido a que tenía programado un concierto en Tel Aviv.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que habían entrado en "estado de guerra" luego de que hombres pertenecientes al grupo islamista ingresaran de infiltrados en el sur del país, generando pánico debido a que se reporta que han asesinado a familias enteras y civiles israelís: "Ciudadanos, estamos en guerra, no en una operación o rondas de combates, estamos en guerra", fueron las primeras palabras de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel.

A horas de que comenzara el ataque por mar, tierra y aire proveniente de la Franja de Gaza, el nombre de Bruno Mars se colocó en tendencia en las redes sociales debido a que el cantautor se encontraba en el país afectado por motivo de trabajo. Resulta que la noche de este mismo sábado 7 de octubre el intérprete de temas como When I was your man se presentaría en un recinto de Tel Aviv con su tour mundial de conciertos.

Los seguidores y fans de Bruno, de 37 años, de inmediato manifestaron malestar por saber que el reconocido estadounidense se encontraba en inminente peligro debido al estado de guerra en el que se encuentra Israel. Cabe resaltar que el oriundo de Hawái ya había hecho una presentación en la nación israelí el pasado miércoles, donde más de 60 mil personas corearon sus éxitos abarrotando el recinto Park Ha Yarkon.

Sería en este mismo lugar donde Mars se presentaría esta noche de sábado, sin embargo, los reportes de la prensa indican que el intérprete de The lazy song decidió cancelar el show para salvaguardar su integridad y la de sus admiradores: "El concierto de Bruno está cancelado... todos recibirán un reembolso automático en la tarjeta con la que se realizó la compra", dice el comunicado que compartió Live Nation Israel mediante las redes.

Cabe resaltar que hasta el momento, el reconocido artista estadounidense no ha hecho un pronunciamiento ante esta lamentable situación que azota a Israel, por lo cual hay mucha más preocupación entre sus fans. Por otro lado, en X, antes Twitter, se ha viralizado una imagen en la que aparentemente aparece Bruno Mars en un aeropuerto a la espera de abandonar esta nación tras cancelar su show.

Fuente: Tribuna